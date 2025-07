Me pareció mucho más adecuado y de más utilidad retomar mis actividades en Indepaz con mayor libertad, independencia y la posibilidad de dar opiniones, incluso, críticas. En esa posición tenía limitación para dar opiniones de temas cruciales como el cese al fuego, las decisiones en el Catatumbo, entre otros.

C.G.: En la reestructuración se cambiaron las definiciones iniciales. Hubo unas reestructuraciones para un manejo aparte, a través de una comisión especial, por fuera de la delegación de los asuntos del Catatumbo, o las definiciones sobre la suspensión del cese al fuego en general para las conversaciones. Me pareció más adecuado hacer mis apreciaciones desde Indepaz.

C.G.: Apenas se está incorporando nuevamente el comisionado Otty Patiño y están por definir exactamente cómo hacen la organización de la delegación, a quién se vincula, cómo se trata de forma particular lo del Catatumbo, Antioquia, Guaviare, Amazonía, entre otros. Lo mismo que la reglamentación de la zona transitoria.

SEMANA: ¿Es cierto que no lo consultaban de algunas decisiones de la mesa de negociación?

C.G.: Sí, era la última experiencia de cese bilateral que quedaba, porque en el 95 por ciento de todas las circunstancias y territorios no había cese al fuego. Me pareció importante mantenerlo. Fue una decisión de la mesa de negociación, no solo fue una propuesta exclusivamente mía.