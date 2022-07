“Desmontar beneficios tributarios a pequeñas empresas sería un error”: ¿alerta de Duque a Petro?

El presidente de la República, Iván Duque, generó una alerta sobre el sector emprendedor del país, en medio del debate sobre la nueva reforma tributaria que piensa radicar el electo mandatario, Gustavo Petro, en la que busca recaudar más de 50 billones de pesos.

El mandatario colombiano, en un discurso que dio este jueves (21 de julio) en la Casa de Nariño, detalló la importancia de cuidar a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales manifestó son vulnerables ante los mercados.

Explicó que en su Gobierno se impulsaron medidas sobre varios beneficios, como el descuento del 100 % del IVA por las importaciones de maquinaria y se materializó el descuento del 50 % del ICA sobre el impuesto de renta.

“Reciben el 25 % de subsidio por cada empleo nuevo creado para jóvenes entre los 18 y 28 años. Si estas medidas son desmontadas, se encarecerá la carga tributaria en más del 15 % y se frenará la creación de más trabajo en el sector”, alertó el jefe de Estado.

“El gestor social es muy difícil gestarlo; es muy difícil darlo a luz, pero es muy fácil aniquilarlo. Un pequeño emprendedor trae una máquina y arma un proceso tecnológico, hoy puede descontar sobre ingresos de capital, el 100 % del IVA sobre esos productos. Si eso se pierde, estaríamos encareciéndole, tributariamente al pequeño emprendedor, en más de un 20 o 30 % la tasa de tributación”, sentenció el mandatario colombiano.

Y habló de la importancia de permitir que el pequeño emprendedor pase la primera etapa, la cual para su concepto es clave para su futuro.

“Nacer y consolidarse, generar empleo y crecer su capacidad instalada, “también se pueden beneficiar al descontar el 50 % del ICA sobre el impuesto de renta. Si eso se llegase a desmontar, le estarían agregando un 15 % más de la tributación a una micro, pequeña y mediana empresa”, anotó el jefe de Estado.

Además, el presidente Duque expresó que: “Por cada empleo nuevo de una persona entre 18 y 28 años de edad, estamos otorgando un subsidio del 25 %, equivalente al aporte de la seguridad social de ese nuevo trabajador. ¿Saben cuántos empleos se han generado con esa norma? Más de 500 mil en el sector joven. Si también se desmonta, se convertiría en un desincentivo para la contratación formal, más aún cuando tenemos el mayor número de empleados afiliados al sistema pensional de nuestro país”.

De la misma manera, el Gobierno nacional aseguró que el apoyo al emprendimiento no tiene color ideológico o político. “Esto no es de ideología, no son de izquierda o derecha, son de sentido común; pero sobre todo son para interpretar el sentir de una nueva generación que se da cuenta de que se puede hacer el bien, haciendo bien, y generando bienestar económico y capital”, puntualizó el presidente Duque.

Ahora que se avecinan discusiones tributarias: si se desmontan descuentos de IVA a bienes de capital, estaríamos encareciéndole al pequeño productor en más de 20% o 30% la tasa de tributación. También, un 15% para mipymes si se desmonta el 50% del ICA sobre el impuesto de renta. pic.twitter.com/nRmIiU4007 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 21, 2022

Por otro lado, el presidente de la República, Iván Duque, realizó una nueva defensa a las políticas que implementó su gobierno en materia económica, al destacar que han permitido que Colombia tenga un crecimiento sostenido en su economía, panorama que según el jefe de Estado se ve por medidas de reactivación en medio de la pandemia del coronavirus y la afectación que detonó en los mercados de producción.

En el discurso que dio en la Casa de Nariño en la promulgación de la Ley de emprendimiento, fue enfático en asegurar que el crecimiento de la economía del país no es por “obra y gracia del Espíritu Santo”.

“Es algo qué hay que resaltar, la economía colombiana no está creciendo por inercia, ni por obra y gracia del Espíritu Santo, está creciendo porque ha habido políticas públicas proemprendedoras”, sostuvo el presidente.

Y concluyó mandatario colombiano: “También la generación de empleos, las empresas que se han creado en Colombia. Cerca de un millón de empresas se han creado en estos cuatro años, dicho por Confecámaras, que es la encargada de llevar el registro actualizado de ese millón de empresa. El año pasado le dimos un incentivo adicional para la contratación de nuevos empleados