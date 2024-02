Diego Santos promueve plantón en las oficinas de la ONU para defender a la Corte Suprema de Justicia: “Petro quiere asestar un autogolpe de Estado”

En ese sentido indicó que lo adecuado es que la oposición también se manifieste en medio de todo lo que está ocurriendo en Colombia y está promoviendo el plantón. “Este sábado 17 de febrero a las 9:00 am habrá un plantón en las oficinas de la ONU, es probable que seamos pocos pero sería la prueba del camino libre que se le está dejando a Petro para apropiarse del país. Así seamos pocos, es mejor intentarlo. La justicia no se puede quedar sola”.

“Señores de la CIDH, ¿por qué no se dedican más bien a proteger a los inocentes y no a presionar a la Corte Suprema de Justicia, cosa que no hicieron hace 14 años cuando sucedió lo mismo? O es que por ser un presidente de izquierda, ¿merece tratamiento exclusivo? Queda claro el sesgo ideológico de la CIDH. Aparenten por lo menos, no sean tan descarados como socio Gustavo Petro”, fue uno de los primeros mensajes con los que Santos cuestionó a ese organismo.