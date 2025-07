“Dirá que estoy borracho”: presidente Petro lanzó en vivo teoría sobre el “crimen cuántico”

“El crimen cuántico, amigos y amigas, porque se hace a control remoto, las lanchas ya no las llevan los seres humanos, los submarinos ya no tienen seres humanos, los drones ya no tienen seres humanos, tienen láser y sensores de tal manera que a través de la matemática cuántica que confunde en una mínima vibración que llaman cuántico, el corpúsculo con la onda, es decir la materia con la energía, el crimen ya ha podido manejarse a control remoto en Colombia y he descubierto una de sus capitales. Y es Dubái”, dijo el jefe de Estado durante su intervención en el legislativo, que se extendió a prácticamente tres horas.