Directora del ICBF dice que la entidad “no es bolsa de empleo” y habla de intereses de quienes buscan contratos

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, lanzó una advertencia frente a lo que será la entidad, al menos, mientras ella esté al frente.

Dijo que el país va a tener que “empezar a cambiar su concepción de la niñez y la adolescencia, y también su manera de ver al ICBF”.

“Nuestra responsabilidad va mucho más allá de los niños que atendemos directamente, somos la entidad rectora de la política pública de niñez y adolescencia en Colombia. Estamos hablando de más de 14 millones de ciudadanos cuyos derechos deben estar en el centro de las decisiones del Estado”, dijo.

Carolina Restrepo, directora del ICBF. Foto: Montaje El País

Y precisó que “los recursos del ICBF están al servicio de ellos”.

“Las decisiones de contratación no pueden depender de si tal o cual fundación sobrevive, de si una madre comunitaria conserva su trabajo o de si un funcionario permanece en su cargo. Cada decisión tiene que responder a lo que necesitan la niñez y los adolescentes, a la calidad de la atención que reciben y a la garantía de sus derechos. Que quede claro: la misión del ICBF es proteger a la niñez y la adolescencia. No es mantenerle el trabajo a nadie”, añadió la alta funcionaria.

En otro mensaje, Carolina Restrepo dejó claro que el ICBF no es una bolsa de empleo.

Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: ICBF

“Aquí la contratación responde a las necesidades de la niñez y la adolescencia, no a los intereses de quienes buscan un puesto o un contrato. Todos los funcionarios y todos los recursos están al servicio de esa misión, única y exclusivamente”, afirmó.

SEMANA contactó a la directora y le preguntó si estaba recibiendo presiones para contratar personal. Ella respondió: “Sí, permanentemente recibimos presiones para mantener personas en cargos o continuar con los mismos operadores. Vienen de distintos sectores, incluidos sindicatos y madres comunitarias. Pero las decisiones del ICBF tienen que responder a las necesidades de la niñez y la adolescencia, no a garantizarle a alguien un puesto o un contrato. Nuestra misión es atender a los niños, no generar empleo”.

Carolina Restrepo, directora del ICBF. Foto: Cortesía / API

Carolina Restrepo es una funcionaria frentera. Recientemente, le habló duro al sindicato del ICBF en Atlántico que promovió un plantón nacional contra la institución “en rechazo a la violación a nuestros derechos laborales y convencionales”, entre otras razones, según se lee en la pancarta.

“¿Dónde habían visto ustedes que un sindicato, cuyo deber es proteger los derechos de los trabajadores, salga a protestar para que se mantengan los mismos contratistas? Dicen que no les han pagado. ¿A quiénes? A los trabajadores. Y, ¿a quiénes no les han pagado? Los mismos contratistas que están exigiendo que se queden. ¿Cómo se explica que defiendan la permanencia de quienes les deben a los trabajadores? ¿Acaso eso es un sindicato?“, preguntó.