Dos mensajes de Gustavo Petro contra Paloma Valencia en media hora en X; ella denunció “promesas incumplidas” e “ínfulas autoritarias”

El presidente Gustavo Petro sostuvo un nuevo encontrón con la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En esta oportunidad, porque ella le recordó al país que el programa de atención al adulto mayor lo creó el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y prometió garantizarlo en su gobierno.

Contó que Uribe llevó el programa a 900.000 cupos e Iván Duque 1.700.000.

Paloma Valencia y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

“Pregúnteles a los adultos mayores, han sacado a 23.000 adultos pobres del programa. Dicen que les pagan mucho más. Mentiras. Solamente a los mayores de 80 años. Nosotros les pagaremos 230.000 pesos a todos los ancianos pobres de este país. Esta fue una ley del Centro Democrático y nosotros, claro, le vamos a cumplir. La furia de Petro es que no he dejado que se robe los ahorros de los trabajadores colombianos a quienes les han descontado de su trabajo y su sueldo para tener un ahorro en el fondo pensional”, afirmó Valencia.

Petro no se quedó callado y respondió: “El programa de adulto mayor solo daba limosnas a un núcleo menor de viejos y viejas en Colombia. Nosotros lo llevamos de 80.000 a 230.000 pesos mensuales para garantizar una real salida de la pobreza extrema de la tercera edad y le dimos carácter universal a toda la vejez excluida del régimen pensional”, precisó.

Gustavo Petro y Paloma Valencia. Foto: Presidencia/Semana.

Y siguió: “El régimen pensional creado en 1993 por César Gaviria y Álvaro Uribe no aumentó la cobertura, y por eso nosotros logramos la aprobación como ley que una congresista de Uribe demandó, para que no se aplicase. La reforma garantiza el ciento por ciento de la universalidad en el derecho a la pensión. Gracias a nuestras reformas más de tres millones de viejas y viejas excluidas de sus derechos hoy reciben un bono pensional digno”.

Gustavo Petro, quien está activo en la red social X en la mañana de este lunes, 16 de marzo, también arremetió contra Paloma Valencia porque ella aseguró que el único adversario “que tenemos en esta democracia es la continuidad del gobierno Petro, por sus ínfulas autoritarias y su estrategia de erosionar progresivamente las instituciones hasta acabar con el equilibrio de poderes, mientras le endulza al oído a los colombianos con promesas incumplidas”.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente respondió: “Mi gobierno no es autoritario, respetamos las decisiones de los jueces y no les intervenimos sus comunicaciones ni los perseguimos. Qué diferencia del gobierno dónde asesinaban a miles de jóvenes solo para hacer una errónea política de seguridad del estado”.

Este no es el primer choque entre ambos, pero se ha vuelto común a medida que se acerca la primera vuelta presidencial.

Valencia se ha convertido en un dolor de cabeza para el jefe de Estado. Ella demandó la emergencia económica ante la Corte Constitucional y logró tumbarla. La historia se repitió con la reforma pensional que hoy está en manos de la sala plena porque la congresista del Centro Democrático denunció vicios de trámite en el Congreso a la hora de aprobarse.