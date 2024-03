“Dos son mejor que uno, y nos distribuimos las tareas”: la gestora social Paula Ramírez habla de su trabajo protagónico en la Alcaldía de Bucaramanga

PAULA RAMÍREZ: A lo largo de la historia se ha catalogado al departamento de Santander como una zona violenta y vemos a las mujeres en ese escenario, sufriendo episodios de violencia basada en género. Seguimos trabajando en abrir espacios para las mujeres, para que tengamos liderazgos, independencia económica y también estamos incentivando las denuncias. Hemos una activado red porque tenemos que contarles a las autoridades cuando somos violentadas y maltratadas. En Bucaramanga, en ese sentido, el año no empezó bien. Tenemos tres feminicidios, uno de una bebé, dos mujeres adultas, una de ellas extranjera. La cifra debe reducirse a cero, al igual que las cifras de maltrato, de violencia psicológica, de agresiones verbales. Tenemos un equipo muy fuerte en la Alcaldía, trabajando en estos temas.

P.R.: Desde hace ocho años, en Bucaramanga, no había una gestora social. Luego de dos administraciones, llegó el alcalde Jaime Andrés Beltrán, junto conmigo, a liderar procesos y programas.

SEMANA: Y como algunos no estaban acostumbrados a ver a una gestora social activa, entonces la critican. ¿Qué les responde?

P.R.: No sé si la misma cultura machista los hace cegarse un poco y lo que hacen es tratar de contrarrestar la figura de la mujer. Entonces se preguntan si soy la que tomo las decisiones o si soy la que mando. Por el contrario, con mi esposo somos un equipo. Él es el alcalde, fue la persona que apareció en el tarjetón y por la que votaron más de 91.000 personas. No fui yo. Siempre he sido su coequipera. Entiendo lo público, amo el sector público, amo servir y por eso estoy al lado de él, junto con un equipo maravilloso.