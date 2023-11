Duque lanzó sablazo a propuesta de Petro sobre un Acuerdo Nacional: “no es un contrato de adhesión a los caprichos de un gobernante”

Este sábado 4 de noviembre, el expresidente Iván Duque lanzó un agudo dardo a la propuesta que expresó el mandatario Gustavo Petro sobre consolidar en el país un Acuerdo Nacional, en medio de una fuerte ‘paliza’ que recibió su proyecto político en las pasadas elecciones del 29 de octubre.

Duque, a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, advirtió sin mencionar directamente a Petro, que un Acuerdo Nacional no debe ser un contrato de adhesión “a los caprichos de un gobernante”.

“Un Acuerdo Nacional no es un contrato de adhesión a los caprichos de un gobernante y, para su construcción, es importante que el sector privado haga parte por convencimiento y no por chantaje o intimidación”, expresó Duque.

Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Que los sectores políticos lleguen libremente y no presiones de persecución judicial y que no sea un vehículo para construir impunidad bajo conceptos como “punto final”, además de no ser una excusa para lavarle la cara al narcotráfico y el terrorismo”.

Iván Duque | Foto: Suministrada a Semana API

“Un Acuerdo Nacional debe tener como guía la constitución y la ley, y no la concepción ideologizada de la estatización de la economía. El Congreso no debe ser sumiso y la fuerza pública no puede ser manipulada para respaldarlo por temor a la estigmatización”, anotó el exmandatario.

Gustavo Petro Presidente de la república | Foto: Presidencia

Alertó: “Un Acuerdo Nacional es de todos y no un salvavidas político ante la derrota estruendosa en las urnas”.

Tras ‘paliza’ electoral que recibió el Pacto Histórico, presidente Petro quiere reinventarse en un Frente Amplio por el Cambio

Siguen los ecos de la estruendosa derrota electoral que recibió el Pacto Histórico en las elecciones regionales del 29 de octubre, cuyos resultados desataron un despelote al interior de la colectividad con un agarrón monumental entre el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar.

Presidente Gustavo Petro en la apertura de las Elecciones regionales 2023 | Foto: Guillermo Torres / Semana

Este jueves 2 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente intentó disimular la ‘paliza’ mencionando una coalición, la cual él mismo terminó hace varios meses cuando no caminaban bien en el Congreso las polémicas reformas.

Consejo de ministros | Foto: Presidencia

La semana pasada, el mandatario colombiano habló de conformar un Frente Amplio por el Cambio, atrás quedó la narrativa de un Gran Pacto Nacional, estrategia con la que espera seguir consolidando apoyos para sus políticas de gobierno.

“En el relato periodístico de la derrota medios y oposición hacen un malabar estadístico. No cuentan las fuerzas que ganaron la primera vuelta presidencial, sino solo donde está el logo del Pacto. Como ese logo solo aparece en el 20 % de los municipios, de ahí construyen su narrativa, ayudados por algunos sectarios”, trinó Petro en su cuenta personal de X.

Elecciones | Foto: Jorge Orozco

Y agregó: “Las fuerzas de primera vuelta presidencial victoriosa son: Colombia Humana, Polo UP, Mais, Verdes con Petro, liberales al pacto, ASI con Petro, Aico, Fuerza de la Paz, Independientes, Gente en movimiento, Soy porque Somos, ADA, Fuerza Ciudadana”.

“Sumen alcaldías, gobernaciones, diputados, ediles, de estas agrupaciones y verán como el relato periodístico cae en falsedad. Ahora se trata de reunir los elegidos y les propongo aglutinar las fuerzas en un gran Frente Amplio por el Cambio”, insistió el jefe de Estado.

Y recordó: “Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, no las perdimos, simplemente no las teníamos. Desde que goberné la ciudad de Bogotá, la ciudad no ha vuelto a ser gobernada por el progresismo”.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

“Le agradezco a Bogotá, como al Pacífico y el Caribe, el que fueran las regiones que garantizaron el triunfo presidencial. En todas esas regiones hemos elegido gobernadores, decenas de alcaldes, diputados y centenares de concejales y ediles”, manifestó en sus redes sociales.

También detalló: “El mapa electoral no solo refleja el mismo mapa de las elecciones presidenciales, sino que avanzamos de manera victoriosa en el Casanare, Boyacá, Meta, Arauca, toda la Amazonía, Caldas y Huila. Los gobiernos locales del Frente Amplio tendrán todo nuestro apoyo”.

“Invitamos a las gobernaciones y alcaldías independientes a realizar el esfuerzo de concertar los planes y presupuestos locales con el plan nacional: ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Los y las invitamos al cambio”, sostuvo.