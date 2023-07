Dura derrota para el Gobierno Petro en el Congreso: así perdió el control de varias comisiones constitucionales

Con la apertura de la segunda legislatura, las cargas se están equilibrando y los sectores gobiernistas, de oposición e independientes se repartirán el poder. Eso traduce que ya el Gobierno Petro no tendrá un amplio manejo en el Legislativo.

A pesar de que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo un gran esfuerzo para mantener a congresistas cercanos en las mesas directivas. El resultado no fue el esperado y únicamente logró una victoria en las comisiones séptimas donde pasarán las reformas laboral y pensional. En la Cámara quedó María Eugenia Lopera y en el Senado Martha Peralta, ambas gobiernistas.

Aunque los acuerdos se cumplieron y el Partido Liberal se quedó con la dignidad, Lopera no hace parte del ala del expresidente César Gaviria sino del petrismo.

Este hecho no es de poca monta y no solo demuestra que la coalición está frágil sino que el Gobierno pierde el control de una comisión que resulta clave, pues por allí tendrá que arrancar el tránsito de los proyectos relacionados con la reforma agraria.

Los conservadores se declararon en independencia y Cambio Radical es de oposición por lo que ya el Ejecutivo no tendrá garantizado el manejo de las comisiones económicas.

Sobre la Comisión Primera de la Cámara, donde se tramitan todas las reformas constitucionales, había mucha expectativa, ya que en la primera legislatura le correspondió al Partido Conservador y Juan Carlos Wills no es cercano al Gobierno.

Sin embargo, en el cambio de mesa directiva, el Gobierno Petro no logró tener el control, ya que los acuerdos políticos indicaban que le correspondía al Partido Liberal, pero el postulado fue Óscar Sánchez, quien tampoco es cercano al Ejecutivo.

En la Comisión Segunda del Senado fue elegido el liberal Lidio García, quien cuestionó duramente al canciller Álvaro Leyva por no estar presente durante la discusión de los proyectos en esa célula legislativa. “La Comisión Segunda tiene que ser respetada por esas instituciones, no se puede seguir debatiendo iniciativas de la Cancillería sin presencia del canciller, eso me parece que es deshonroso, porque que históricamente nosotros hemos trabajado de la mano con ellos, lo mismo que con la Fuerza Pública”.