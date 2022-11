Duvalier Sánchez asegura que existe trato desigual en la bancada de Gobierno: “Hay congresistas playa baja y playa alta”

Varios congresistas de la Alianza Verde han manifestado inconformismo con el Gobierno por la falta de escucha en torno a algunas reformas. Las propuestas para complementar las reformas no se tienen en cuenta, la comunicación con los ministros es lejana y se privilegia la voz de partidos tradicionales.

En conversación con SEMANA, el congresista Duvalier Sánchez, vocero del partido en la Cámara de Representantes, detalló los inconvenientes de la relación entre los Verdes y el Gobierno, y reveló un trato diferenciado a algunos parlamentarios sobre otros.

“Cada quien habla de acuerdo a como le va en el baile”, inició el representante, manifestando que se aceptan las propuestas de algunos congresistas y de otros no.

Según Sánchez, el inconformismo es una realidad y se trata de mejorar la relación con el Gobierno. Sin embargo, también afirma que los partidos tradicionales han logrado que se les escuche más.

“Los partidos Conservador y Liberal han logrado que el Gobierno los escuche más y lograr acuerdos de manera más rápida. Ellos son prácticos, ponen sus condiciones y no negocian nada hasta lograrlo sacar adelante. Nosotros somos un partido más afín al cambio, más orientado a principios y a visiones de país. De lucha contra la corrupción, temas ambientales y de cultura ciudadana. Las discusiones intentan ser mucho más de fondo y tal vez esa sea la inconformidad”, sostuvo.

Los congresistas de la colectividad también denuncian una desconexión con los ministros, los cuales no dan citas y tampoco contestan teléfonos.

“Llevo un mes tratando de agendar algunas citas con algunos ministerios y ha sido imposible. No solo no contesta el ministro, sino que tampoco contesta el enlace legislativo. Ahí es donde hay malestar porque uno siente que hay congresistas playa alta y otros que estamos en playa baja”, agregó.

A pesar de que no ocurra siempre y tampoco sean todos los ministros, es una experiencia que padecen varios congresistas primíparos y provenientes de las regiones: “Es mejor ser honestos que ponerse a lavarle la cara al Gobierno. La única forma de que mejoren es que puedan coordinar mejor los espacios que pedimos los congresistas”.

Uno de los puntos de mayor discordia es la reforma tributaria. Mientras los liberales y conservadores tramitaron ágilmente sus discrepancias, amenazando con votar negativamente la iniciativa, los verdes influyeron poco.

La representante Carolina Giraldo, cuya proposición para gravar los vapeadores fue descartada, le contó a SEMANA que la interlocución con el Ministerio de Hacienda fue complicada por las excusas que presentaban para no incluir su proposición.

“También lo toman a uno por ingenuo, no me tomen por ingenua. El Gobierno asume que siempre vamos a estar ahí y nos están viendo como incondicionales porque nosotros votamos por coincidencia, no por extorsión, puestos o cosas de ese estilo”, manifestó.

Muchos verdes han liderado temas del Gobierno tanto en Cámara y Senado, como el Acuerdo de Escazú, en el caso de Giraldo, y la Paz Total, en cabeza de Ariel Ávila. Sin embargo, este esfuerzo no sería reconocido. “Nos ponemos la camiseta, pero a la hora de la relación de doble vía no vemos que el Gobierno le retribuya algo al Verde”, agrega Giraldo.

Varios congresistas de la bancada coinciden que la resolución del problema de desconexión es el diálogo. Por eso, por primera vez desde la posesión presidencial, la bancada de la Alianza Verde busca reunirse con el presidente Gustavo Petro la próxima semana, cuando vuelva de su viaje a la COP27 y su visita a Francia. Mientras tanto, con solo dos artículos acogidos en la conciliación de la reforma tributaria, la colectividad sigue sin sentirse escuchada como parte del bloque alternativo que cree en la propuesta del mandatario.