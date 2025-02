“El 7 de agosto de 2026 todos esos procesos de paz se acaban, hay que combatir el crimen con determinación”: Vicky Dávila

Dávila agregó que, en el caso de las negociaciones con el ELN, no las retomaría. Además, cuestionó el acuerdo de paz de La Habana que firmó Juan Manuel Santos con las Farc.

“Juan Manuel Santos se robó el plebiscito. Hoy no tenemos verdad, ni justicia, ni reparación y todos esos criminales están libres. Esa injusticia no le sirve a ninguna sociedad. Deberá tener punto final”, dijo la periodista.

En materia internacional, Dávila afirmó que no se necesita ser de centro, de derecha o de izquierda para reconocer que Venezuela es una dictadura, o para saber que se deben mantener las buenas relaciones con Estados Unidos.

Igualmente, criticó que quienes han ostentado el poder, o que vienen de la clase política, o de ser dirigentes o funcionarios públicos, eso no ha funcionado.

“En Colombia nos tienen así los de siempre. En el caso de Petro ya había sido alcalde de Bogotá, fue pésimo. El propio Juan Manuel Santos sembró impunidad. Los de siempre nos tienen fregados en una crisis. Mis manos son limpias, no tengo escándalos de corrupción, he hecho una carrera a pulso y con sacrificio”, aseguró.

Además, dijo que ha recorrido el país más que cualquier político y que no cree en la incompatibilidad que pueda haber porque no ha sido funcionaria. “Estoy segura de que sé lo que necesita el país, tengo el carácter y determinación y lo vamos a lograr”, afirmó.

“Voy a darla todo por Colombia, voy a hacer todo por 50 millones de colombianos. Estoy aquí en la calle. Amo a mi país, no tengo ninguna aspiración personal, no tengo un ego, se trata de amor por Colombia”, agregó.

Aseguró que no dejará entrar dineros ilícitos a su campaña. “No va a haber plata de criminales, del narcotráfico, plata sucia. Todo será de personas honestas, que puedan dar la cara, que se puedan decir. Va a haber un límite, no es que me vayan a poder dar miles de millones de pesos. Será de gente honesta que quiera apoyar este proyecto. Vamos a hacer recaudo con limites”, afirmó.