El angustioso momento que vivió el representante Duvalier Sánchez en vuelo Bogotá-Cali que casi se queda sin combustible

Duvalier Sánchez sigue relatando lo sucedido y aseguró que durante los 15 minutos no había posibilidad de que pudiera regresarse, razón por la cual indica que comenzó a subirle la adrenalina y ver la cara de susto de las azafatas no ayudó mucho para la tranquilidad de todos.

“Con esos 15 minutos no había ninguna probabilidad de que pudiera regresarse, así que se me empezó a subir la adrenalina y ver la cara de angustia de las azafatas no fue para nada calmante. Me acordé de la tragedia del Chapecoense y la chica que iba a mi lado estaba un poco distraída por la música y al preguntarme qué estaba pasando, quedé congelado”, agregó.