El partido Centro Democrático informó este sábado, 28 de junio, que no asistirá al debate sobre la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro había convocado a la Cámara de Representantes a sesiones extraordinarias para discutir el proyecto luego de que la Corte Constitucional devolviera la iniciativa.

“No es admisible que mediante maniobras irregulares se impongan prácticas ilegales o inconstitucionales con el respaldo de las mayorías. Rechazamos que el poder legislativo se utilice para legitimar abusos de procedimientos al servicio de intereses políticos. Por ello, informamos que no asistiremos a las sesiones de discusión de esta reforma. Nuestra decisión responde a razones de profundo orden jurídico e institucional”, aseguraron desde la bancada.

La discusión había sido citada en la noche de este viernes, 27 de junio, sin embargo, no se avanzó en el proyecto, por lo que el debate continúa este 28 de junio.

La oposición anunció que no asistirá al debate. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Katherine Miranda advierte que no se puede convocar sesión para debatir la reforma pensional este viernes

Contexto: Katherine Miranda advierte que no se puede convocar sesión para debatir la reforma pensional este viernes

El presidente Gustavo Petro les reclamó a los partidos de oposición por no asistir al debate. “Vuelvo a insistirles a los congresistas de Cambio Radical y Centro Democrático que no pasen a la historia como los que se opusieron a que las madres de nuestra patria no tuvieran ningún derecho a pensión o a bono pensional”, afirmó el mandatario.