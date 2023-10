“El dinero no era para comprar votos”: El senador Alirio Barrera cuenta por qué terminó capturado su yerno con $35 millones un día antes de elecciones

SEMANA: ¿Qué pasó con su yerno?

ALIRIO BARRERA: El hombre iba a llevar el recurso para pagar las personas que nos estaban ayudando y para pagar el arriendo. Siempre el viernes y sábado se pagan todas las cuentas, para que el día de las elecciones la gente esté tranquila. Las personas no se aguantan hasta después de las elecciones y nos toca pagarles unos días antes. Iba precisamente a eso. Él no estaba en una reunión, no estaba en nada, lo cogieron porque llevaba la plata en el carro, pero eso no es ningún delito. De hecho, no le endilgaron ningún delito electoral. Nada. Lo que pedían era que justificara la plata. ¿Imaginen 35 millones de pesos? No hay ninguna ilegalidad, todo se soportó, llevaban las planillas, todo iba al día y hoy la gente está rebotada pidiendo que les paguen.

SEMANA: Para hacer claridad, ¿esos pagos para qué eran?

A.B.: Es la gente que trabaja, que atiende en el directorio, que ayuda a atender la gente, que colaboran pegando publicidad, esa gentecita que ayuda y se les da su incentivo por la ayuda. Eso lo hacen todas las campañas, se reporta en Cuentas Claras, no tiene nada de ilegal. Y hoy Maní aparece como si no se hubiera reportado en Cuentas Claras, porque no se ha pagado. ¿Cómo?.

SEMANA: ¿Ese dinero - 35 millones de pesos- de dónde provenía?

Las autoridades le incautaron 35 millones de pesos. | Foto: A.P.I.

SEMANA: ¿Era el aporte de él a la campaña de su esposa?

A.B.: Qué pasó. Que a veces se quedan colgados y él, como era el de Maní, empezaron a acosarlo, tomó la decisión de rebuscar el dinero mientras hay de la campaña, se le devuelve o queda como aporte, porque él, dentro de la ley, si quisiera hacerlo como aporte, podría hacerlo.

SEMANA: ¿Eran 35 millones de pesos?

A.B.: Semejante escándalo por 35 millones cuando a otros los han agarrado con miles de millones. De hecho, el hijo del presidente, dicen que, supuestamente, recibió 15.000 millones de pesos y que vienen del narcotráfico y otras cosas y aquí por 35 millones que cualquiera los carga en el carro. Usted viera la persecución que tenemos acá, muy tremenda, sobre todo por parte de un coronel que lleva casi 20 años acá y le trabaja casi que de tiempo completo a nuestros rivales. Él es el que ha mandado a que nos ataquen por todos lados. Uno sale de la casa y de una vez le caen encima, le cayeron al directorio, requisan por un lado, por otro, no nos quieren dejar mover.

SEMANA: ¿Este coronel está activo?

A.B.: Claro, es J3 aquí, el coronel Álvarez.

El senador Alirio Barrera llevó su caballo a la plenaria del Senado. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Y qué interés tendría ese coronel de perseguirlo a usted?

A.B.: Todo Casanare sabe que él es demasiado allegado al otro grupo político, pero exagerado, ha trabajado con ellos, Casanare lo sabe. No se entiende por qué siempre mete las manos al tema de elecciones. Una vaina impresionante.

SEMANA: ¿Su yerno cómo está?

A.B.: Es duro para un muchacho que jamás ha tenido una situación de estas, es un joven de familia humilde, es un abogado que jamás esperó verse envuelto en esas cosas. Es duro, le están dañando el buen nombre, porque la noticia que vendieron fue otra, dizque para comprar votos. Hombre, usted lleva en el carro, como sabe para qué es cuando lleva las planillas, lleva todo y nunca cuando lo cogieron y le leyeron los derechos le dijeron que eran por temas electorales. Simplemente por llevar la plata y que tenía que justificarla.

SEMANA: También le encontraron publicidad de la candidatura de la gobernación de su esposa.

A.B.: Pero es que toda la familia la tiene, ¿quién no la tiene? Eso no es un delito, mientras usted no esté pegando afiches afuera o haciendo reuniones en público, la ley nunca dice que dentro de un carro no pueda llevar material publicitario. Yo no le veo problema por llevar unas cachuchas.

Alirio Barrera, Marisela Duarte, su esposa, y el expresidente Álvaro Uribe en Casanare, en medio de la campaña. | Foto: Prensa Centro Democrático

SEMANA: ¿Qué tanto puede afectar esto a la candidatura de su esposa a un día de elecciones?

A.B.: Nos está beneficiando muchísimo, porque la gente se solidarizó con nosotros, vieron estos ataques, a la gente no le gusta eso, atacar a una familia de esa manera, a los hijos de uno, lo tenían todo preparado, eso no se hace. Gracias a Dios todopoderoso esto se volvió a favor, porque la gente sabe quiénes somos.

SEMANA: Este sábado al mediodía, ¿su yerno ya está libre?

A.B.: No. Todavía está en un tema de procedimiento, esperamos, Dios permita que salga, esto es un tema duro, sentir que le atacan a la familia de esa manera es bien duro, créame que es un tema difícil, es como si fuera un hijo, es una persona por las que meto las manos al fuego, es un muchacho demasiado sano, noble, humilde, trabajador y sencillo. Es un hijo para nosotros.

SEMANA: ¿Cuánto costó la campaña a la gobernación de su esposa?