El dinero que han gastado Fico, Petro y otros candidatos para hacer publicidad en redes

Actualmente las redes sociales son parte fundamental de nuestras vidas y de la sociedad, gústenos o no. La mayoría de las empresas han tenido que entrar al mundo digital para mantenerse vigentes entre sus clientes y, en esta ocasión, los candidatos a la Presidencia también tuvieron que hacerse sentir en el campo digital para incrementar sus posibilidades de ser elegidos.

Por eso, los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño han invertido dinero de sus campañas directamente a posicionarse en las redes sociales. Algo que en anteriores elecciones era subestimado por los candidatos y se priorizaba siempre el presupuesto a publicidad política pagada en los medios tradicionales.

Las dos redes sociales más populares en Colombia son Facebook e Instagram en ese orden.

La primera arrasa completamente teniendo 32 millones de cuentas activas en nuestro país, mientras que Instagram es la segunda con 12 millones de usuarios. Sin duda, esta cantidad de personas activas en solo dos redes sociales hace que los políticos actuales tengan que fijarse sí o sí en este nuevo campo donde deben captar seguidores y posibles votantes.

Y aunque hay personas que siguen pensando que las redes sociales son un espacio, incluso un juego, solamente para personas jóvenes, las estadísticas han demostrado que cada vez más adultos y adultos mayores hacen presencia en estas plataformas. Un ejemplo directo de esto es la red social Facebook.

Es por esto que, durante estos meses, y los que faltan, abundará la información política en las redes sociales. Y no solamente por parte de los políticos en campaña, sino que también habrá muchas cuentas fakes que estarán divulgando información falsa para afectar la campaña de algún candidato contrario. Por eso es importante siempre verificar que la información política venga de cuentas reales o de personas con credibilidad.

Sin embargo, para las redes esta temporada electoral es beneficiosa debido a que se incrementa la publicidad pagada por parte de los movimientos políticos.

Lo que ya no es un secreto es que los candidatos a la Presidencia de Colombia invierten dinero en aumentar alcance y lograr conversaciones tanto en Instagram como en Facebook. Por eso traemos el presupuesto que invirtieron los políticos a un poco más de dos meses de la primera vuelta presidencial.

META es el nuevo nombre de la empresa digital que en este momento agrupa a Facebook e Instagram como redes sociales de Mark Zuckerberg y que ofrece la herramienta de biblioteca de anuncios en la cual se puede ver cuáles han sido las publicaciones pautadas de cualquier usuario en sus redes sociales.

Esta biblioteca de anuncios permitió conocer el dinero invertido desde agosto de 2020 y el dinero invertido en los últimos 7 días (una semana de domingo a domingo) por lo que la información llegó hasta el 13 de marzo de 2022, día de la primera jornada electoral del año.

Gustavo Petro fue el candidato que más votos logró este domingo en las consultas interpartidistas, convirtiéndose en el ganador del Pacto Histórico y siendo la cara más importante y representativa de la izquierda en Colombia. Por lo que su popularidad no solamente se evidenció en votos, sino que también sobresale en las redes sociales oficiales del candidato presidencial.

El exalcalde de Bogotá es el candidato con más seguidores en sus redes sociales y, según Meta, estos últimos años ha invertido más de 170 millones de pesos en publicidad en las redes Facebook e Instagram. Teniendo presente que, aunque en los últimos 24 meses, Petro no hizo una gran inversión, sí fue el candidato que más dinero gastó en anuncios en la última semana.

Por su parte, el ganador de la coalición de la derecha fue Federico Gutiérrez, y se perfiló como el principal rival de Petro para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo; ha sido el candidato a la Presidencia que más dinero ha invertido para posicionarse en las redes sociales con más de 500 millones de pesos en busca de que tanto Facebook como Instagram lo ayuden a ser el próximo presidente de los colombianos.

Por parte de la coalición Centro Esperanza, el ganador de esta primera jornada electoral fue Sergio Fajardo, quien nuevamente aspirara a ser el presidente de Colombia. El candidato hasta el momento ha invertido más de 90 millones de pesos en su publicidad de Facebook e Instagram.

Rodolfo Hernández por su parte es un caso curioso, ya que ha conseguido posicionarse y ganar seguidores en la red social TikTok de manera orgánica. Sin embargo, en Facebook e Instagram ha invertido más de 50 millones en la actual campaña.

Ingrid Betancourt ha sido por ahora la única de los principales candidatos a llegar a la Casa de Nariño que no ha invertido dinero de su campaña en las redes sociales. Sin embargo, no se descarta que en las próximas semanas comience a hacerlo, ya que hasta esta semana empezó su campaña directamente, debido a que no participó en las consultas interpartidistas.