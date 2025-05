El exalcalde Daniel Quintero se despachó contra el Congreso de la República: “Una banda criminal”

Posteriormente, el exmandatario local respondió: “La única manera de que esto pase es cerrando ese Congreso, el Congreso no va a dejar pasar eso. Y yo creo que no nos va a dejar ir, ni siquiera a la consulta (popular), la van a enredar. Porque es que, no podemos ser ingenuos, ellos son así, ellos se han dedicado a eso. Entonces, la única forma de lograrlo, eventualmente, es la presión. Cuando millones de personas marchan, las cosas pasan”.