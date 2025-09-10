Suscribirse

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el asesinato del activista Charlie Kirk: “La seguridad efectiva siempre debe prevalecer”

El exmandatario le envió un mensaje de solidaridad al pueblo estadounidense.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 11:08 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado del partido Centro Democrático, visitó el lugar en el que el Senador Miguel Uribe Turbay sufrió el atentado que ocasionó su muerte.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió al asesinato del líder estadounidense. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El expresidente Álvaro Uribe envió un mensaje de condolencia por el asesinato de Charlie Kirk, un activista cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Condenamos con la mayor firmeza el acto violento que cobró la vida de Charlie Kirk. Nos solidarizamos con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense. Su muerte nos recuerda que la libertad, la democracia y la seguridad efectiva siempre deben prevalecer sobre la violencia”, aseguró el exmandatario.

Hasta el momento, se sabe que el hombre de 31 años recibió un disparo de lo que parece ser un francotirador, en medio de un evento en la Universidad del Valle de Utah, mientras el activista hablaba en una de las giras que organizaba denominadas American Comeback Tour.

En varios videos conocidos en redes sociales se ve cuando Kirk estaba sentado dando un discurso frente a una multitud de estudiantes y recibió el impacto.

Contexto: ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

El presidente Donald Trump, cercano al activista, confirmó los hechos. “El gran y legendario Charlie Kirk está muerto”, publicó el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

“Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos, mejor que Charlie”, afirmó Trump, quien envió las condolencias a la familia del activista y ordenó izar a media asta la bandera del país en la Casa Blanca hasta el próximo domingo.

Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.
Charlie Kirk se encontraba hablando frente a los jóvenes cuando fue impactado. | Foto: Charlie Kirk momentos antes de su muerto - Foto de redes sociales.

Ante los hechos, la Universidad del Valle de Utah informó que cerrará sus instalaciones y las clases quedan canceladas. Los estudiantes que estaban aún adentro tuvieron que ser escoltados a la salida por las autoridades.

Algunos líderes políticos en Colombia ya han comparado lo sucedido con Kirk con el asesinado de Miguel Uribe Turbay, pues una bala acabó con la vida de ambos mientras desarrollaban un encuentro político frente a una multitud.

“La izquierda violenta acaba con líderes como Miguel Uribe y Charlie Kirk. Debemos poner un alto a su avance, necesitamos unidad alrededor del cumplimiento de la justicia, dejar de enaltecer a los criminales. El mundo y la juventud pierden a sus mejores líderes por dar la pelea de la familia y el sentido común”, dijo el líder de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

Contexto: Publican imágenes del momento en el que disparan contra el famoso activista Charlie Kirk en Utah

Por su parte, el representante a la Cámara, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, envió un mensaje en sentido similar. “Una vez más son las balas contra palabras. Hoy silenciaron a Charlie Kirk, la voz que incomodaba a la izquierda en Estados Unidos. Toda mi solidaridad”, dijo el congresista de oposición.

