David Solomon, presidente CO de Goldman Sachs , uno de los mayores bancos del mundo, no se queda atrás. A sus 59 años es famoso por pinchar consolas en fiestas electrónicas en Los Ángeles, Bahamas, Nueva York o Miami. Nació en Nueva York, estudió ciencia política y gobierno en el Hamilton College, y quienes lo conocen dicen que es un gran coleccionista de vinos que lleva sus propias botellas a los restaurantes.

Volviendo a Iván Duque, en una entrevista que le concedió a un programa de entrevistas digitales de la periodista Eva Rey, confesó: “Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”.