El exsuperintendente Pablo Felipe Robledo envió un mensaje a quienes votaron por Petro: “No les alcanzará esta vida para pedirle perdón al país”

“A los que votaron por Petro desde la primera vuelta presidencial no les alcanzará esta vida para pedirle perdón a su país. Quienes votaron por Petro en la segunda vuelta les demorará media vida ser perdonados por esta sociedad humilde y despreciada por ese mal elegido”, manifestó el también exviceministro de justicia en sus redes sociales.

El reconocido abogado Ramiro Bejarano, también columnista del diario El Espectador, le respondió: “Y los que votaron por Rodolfo Hernández no tienen salvación”.

Robledo no se quedó callado y le respondió a Bejarano: “Sí tienen (tenemos) salvación pues al fin y al cabo no contribuimos a elegir como presidente a Gustavo Petro. No nos toca hacerle oposición a quien ayudamos a elegir. A otros sí les toca ese papel, el cual es parte del periplo del perdón”.