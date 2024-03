“El fantasma de Olmedo López no desaparece y sigue rondando la Unidad Nacional del Riesgo”

Y quedó reflejado este lunes 18 de marzo cuando Carrillo le denunció al país que encontró dos nuevos hechos que, sin duda, se convertirán en un escándalo: la compra de carros de bomberos y nuevos carrotanques para La Guajira, pese a que los existentes están detenidos porque no cumplieron con las especificaciones técnicas, hubo sobrecostos y no tienen pólizas de aseguramiento.

El primero es una orden de proveeduría donde se ofertaron unos carros de bomberos por 31.000 millones de pesos. Curiosamente Impoamericana- la empresa que contrató los primeros carros- ofertó nuevamente y, extrañamente, con menor valor. “Revisé los archivos y hay tres ofertas por valores muy similares: 33.000,32.000 y la de Impoamericana en 31.600 millones. Yo, a primera vista, puedo decir que las cifras me parecen exageradas, pero pues eso ya será la Contraloría y la Fiscalía quienes decidan si hay un posible delito. Eso no lo puedo determinar yo”, manifestó Carrillo.

Como si fuera poco, en febrero de 2023, antes de que el escándalo de carrotanques estallará, la UNGRD planeó la compra de otros 20 carrotanques más a los primeros 40 de La Guajira. La adquisición está proyectada más no firmada, le confirmó Carrillo a SEMANA.

Un dato curioso: la orden de compra no ha sido encontrada por los actuales directivos. “No han encontrado el documento, hoy no tengo certeza si los recursos se desembolsaron o no. Eso lo haré este lunes, trataré de confirmar si se giraron. Sino se hace hecho, detendremos el pago de inmediato”, manifestó Carrillo.