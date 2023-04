“El Gobierno debería quitarse la máscara y decir que lo que busca es estatizar el sistema pensional”, senador Carlos Fernando Motoa

Este viernes, durante la última jornada del Congreso Asofondos 2023 en Cartagena, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa arremetió contra la reforma pensional presentada por el Gobierno ante el Senado.

El congresista hizo un llamado al Gobierno a no esconder sus pretensiones con la reforma y aseguró que “el Gobierno debería quitarse la máscara y decir que lo que busca es estatizar el sistema pensional en el país”.

Para el senador, es valioso que el proyecto de reforma pensional no modifica la edad de pensión. “También me gusta que en el mediano y largo plazo la propuesta desaparecerá los subsidios a las grandes pensiones que hoy causan déficit e inequidad en el sistema”, explicó Motoa.

La reforma pensional es una de las principales apuestas del Gobierno. - Foto: El País

Sin embargo, el senador manifestó que la reforma pensional es cortoplacista, “se soluciona el déficit de Colpensiones, pero en el mediano y largo plazo van a acrecentar el riesgo de sostenibilidad financiera del sistema pensional”, dijo.

Además, no se corrige un problema estructural de las pensiones como lo es la informalidad laboral.

“No me gusta que la reforma pensional no corrige un problema estructural de las pensiones que es la informalidad laboral: la reforma laboral y la pensional deben ir de la mano. Sorprende que la Ministra de Trabajo menciona en diferentes foros que esa reforma laboral no va a generar empleo, necesitamos formalización laboral, necesitamos que ese 58% que está en la informalidad ingrese a cotizar al sistema”, expresó el congresista.

Para Motoa, hay preocupación y alerta sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de pilares en una inversión de la pirámide demográfica ya eso, según el senador, puede afectar y acabar con el esfuerzo de muchos cotizantes y pensionados en el país.

La reforma pensional se encuentra estancada en el Congreso - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La tasa de natalidad del año 2022 fue del 7.7, pero en ese mismo año los adultos mayores fue 13.9 casi el doble, están naciendo menos colombianos y la población se está envejeciendo. Son temas que tienen que ir de la mano: creación de empleo, disminución de la informalidad en el país y advertir que esos sistemas de reparto en el mundo están teniendo serios problemas como Francia y España, se debe promover el ahorro individual”, dijo Motoa.

Por último, aseguró que el proyecto elimina la posibilidad que tiene el cotizante de elegir libremente.

“Es la constante del Gobierno, en varias reformas tratan de limitar esa libertad de los colombianos, lo estamos viendo con la Reforma a la salud ahora con la pensional y así en todas las propuestas que el Gobierno presenta en el Congreso”, concluyó.

Críticas internacionales

Las críticas a la reforma pensional no han venido solo de congresistas de oposición. Recientemente, JPMorgan, el banco más grande de los Estados Unidos y una de las entidades financieras más reputadas en el mundo, también hizo reparos.

Aunque el JPMorgan destaca que la reforma tiene un lado positivo, y es la expectativa de reducción del déficit en la financiación de las pensiones, no se puede dejar de lado el efecto negativo.

JPMorgan Chase & Co bank en su sede en Nueva York, - Foto: LUCAS JACKSON

Por un lado, el prestigioso banco destaca que los costos administrativos previstos en la reforma, con los cambios propuestos, podrían ser mayores, reduciendo así ganancias fiscales esperadas con las medidas.

En segundo lugar, otro riesgo latente, y de mayores dimensiones, es el del gasto de los ahorros en asuntos no relacionados con el tema pensional, lo que podría ocurrir en el mediano plazo, por lo cual, en el mismo documento, el JPMorgan propone blindar esa posibilidad, estableciendo directrices “sólidas y transparentes para limitar los grados de libertad de los próximos gobiernos en ese sentido”.

En ese mismo riesgo, los analistas se refirieron a los TES (títulos de deuda pública), que son tomados por los fondos privados de pensiones en su estrategia de invertir los ahorros de los cotizantes para incrementar los rendimientos.

El JPMorgan se anticipa a estimar que, con los cambios en la reforma, relacionados con el paso de la plata de los ahorradores en las AFP a Colpensiones (donde también se abrirá la posibilidad de invertir los ahorros), el impacto podría ser alto.