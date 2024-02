El ‘incendio’ que generó la salida del director de Bomberos. Así fueron las últimas horas de máxima tensión del capitán Arbey Trujillo

Horas después de confesarse con SEMANA y revelar las razones de su salida de la Dirección Nacional de Bomberos, el capitán Arbey Trujillo se encontró cara a cara con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, su exjefe, el político que lo llevó al cargo y quien lo sacó en medio de feroces incendios forestales.

Ocurrió en un Puesto de Mando Unificado del Gobierno, en la oficina de la Unidad Nacional del Riesgo. “El ministro lo mandó a llamar”, le informaron a Trujillo minutos antes de iniciar la reunión el sábado 27 de enero. Él, quien hasta ese momento oficiaba como jefe de los bomberos en Colombia, llegó hasta la oficina donde permanecía Velasco.

“Cuéntame”, le dijo el ministro. “No sé, usted me citó”, respondió el oficial. Velasco –según Trujillo– le confirmó que leía la entrevista que él le había concedido a SEMANA en la que informaba, entre otras cosas, que había tenido que devolver más de 10.000 millones de presupuesto porque el ministro no había convocado a una junta y que un mes después de iniciado 2024 los bomberos no podían disponer de su presupuesto.

Esta es la carta de renuncia que presentó el capitán Arbey Trujillo a Gustavo Petro. | Foto: COrtesia

“Sí, ¿dije alguna mentira?”, preguntó Trujillo, a lo que Velasco respondió: “No, está bien. Muchas gracias por sus servicios”.

Trujillo tenía claro que sus horas estaban contadas en la Dirección de Bomberos porque, aunque del Gobierno nadie le había confirmado su salida, según él, la hoja de vida de su reemplazo, Lourdes del Socorro Peña, fue publicada en la página de la Presidencia una semana atrás. Y 15 días antes, ella se practicó exámenes de ingreso.

El capitán salió de la reunión y se dirigió a su puesto, pero ya no estaba su nombre. Una persona de protocolo de la Unidad Nacional del Riesgo, obedeciendo órdenes de la Casa de Nariño, quitó el letrero donde aparecía su identidad. “Siento pena ajena con usted, hermano, pero es una orden del ministro y yo qué puedo hacer”, le explicó.

Trujillo, aunque seguía siendo el director nacional de Bomberos, no tuvo otra alternativa que recoger sus cosas y marcharse ante la mirada de sorpresa de todos los directores de organismos de socorro. “El ministro no quería que yo me viera con el presidente”, cree.

El capitán Arbey Trujillo, saliente director Nacional de Bomberos, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. | Foto: Cortesía/Semana

Velasco habló con la prensa el lunes 29 de enero y dijo que desde septiembre de 2023 le habían pedido la renuncia, que no había confianza ni mayores resultados del líder bomberil, quien solo duró cuatro meses en la entidad, tal como ocurrió con sus dos antecesores. “Perdió nuestra confianza desde septiembre del año pasado, presentó su renuncia en noviembre sin el ánimo de salir porque me la dirigió a mí y debió hacerlo al presidente”, dijo el funcionario a SEMANA.

Trujillo, quien tiene respeto y agradecimiento por Gustavo Petro, le envió un mensaje al ministro Velasco en el que le reclamó por sus palabras. “Buenas tardes, señor ministro, voy a decir la verdad de por qué me sacaste, mentiroso, porque no fui el idiota útil tuyo”, escribió. Velasco no respondió, pero según líderes de la Unidad Nacional de Bomberos, la molestia del Gobierno surgió porque Arbey Trujillo se negó a nombrar a Mauricio Ayala, cercano a Petro, como subdirector nacional de Bomberos porque no cumplía los requisitos.

Aunque el Gobierno justifica la salida de Trujillo por falta de confianza, él tiene en su poder dos cartas que conoció SEMANA y que le remitió a Velasco.

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco le anunció su salida del cargo. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Una de ellas está fechada el 11 de noviembre de 2023. “Me permito comunicarle la importancia de agendar la sesión de la Junta Nacional de Bomberos, la cual usted preside (...)”, se lee. Allí se determinaría a qué cuerpos de bomberos se les entregarían los carros y equipos especializados destinados para atender emergencias y la autorización de un traslado presupuestal de recursos. “Es de vital importancia convocar a sesión, pues estamos ad portas de la llegada del fenómeno de El Niño y se requiere con urgencia la entrega de los bienes adquiridos para que los cuerpos de bomberos atiendan las emergencias que puedan presentarse”, advirtió.

La otra misiva es del 22 de enero, le hace las mismas solicitudes y habla de la aprobación de los más de 60.000 millones de pesos de presupuesto para 2024. La junta no la convocó el ministro, según Trujillo.