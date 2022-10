“El ingeniero montó una empresa política con su familia”: Juan Manuel Cortés sobre explosiva grabación de Rodolfo Hernández cobrando dinero

Diariamente, Rodolfo Hernández está siendo noticia y está ocupando la agenda política del día, pero no precisamente por su trabajo legislativo.

Aunque días atrás anunció que se apartaría del Congreso, la carta de renuncia no ha llegado a la Secretaría General del Senado y continúa laborando como senador de la República.

Este miércoles –5 de octubre–, la noticia es el audio donde se escucha al ingeniero Rodolfo cobrándole un dinero a Marelen Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial y actualmente ocupa una curul en la Cámara de Representantes, producto del Estatuto de la Oposición, que da esa plaza a los segundos candidatos, presidencial y vicepresidencial.

El audio, conocido por Caracol Radio, revela una discusión entre ellos dos que se habría dado después de la segunda vuelta presidencial y, de haberse hecho, los acuerdos entre los partidos políticos para la distribución de dignidades en el Congreso, en julio pasado.

Según se escucha, el excandidato presidencial le reclama a Marelen por, supuestamente, haber aceptado participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado a él. “Es que usted puede decir: eso es un cambalache. Ese cambalache no me lo propongan a mí. ¿Por qué no llamamos a Rodolfo ya?”, se le escucha decir a Hernández.

Por esa razón, el representante Juan Manuel Cortés, quien fue jefe político del ingeniero, lanzó duras críticas en contra del excandidato presidencial por el contenido de la grabación.

“El ingeniero Rodolfo demostró que montó una empresa política con su familia y yo, como representante, le manifesté mi inconformismo. Escuché el audio y es cierto. Yo estuve en la reunión, pero me sorprende que se haya filtrado. No era la forma de atacar a Marelen en ese momento, porque estábamos recién llegados a la corporación”, dijo Cortés.

Contó que en esa reunión estuvieron el ingeniero Hernández, la representante Érika Sánchez, Marelen Castillo y él, por lo que no entiende cómo se filtró el audio. A juicio del congresista, al audio revelado le falta un pedazo, donde Castillo tiene disposición de pagar el dinero y queda claro que la actitud de Hernández no fue la mejor.

“Yo le dije que dónde queda el sentir de todos los colombianos que depositamos la confianza en él y esperando un cambio. Yo le dije personalmente que me sentí traicionado por los principios que teníamos. Yo sigo firme desde el Congreso luchando contra la corrupción”.

Eso sí, aclaró que en su caso particular nunca recibió una petición de Rodolfo Hernández para dar dinero después de que fue elegido como representante a la Cámara. “Quedó claro que en la campaña había que hacer un aporte para las redes sociales, póliza, gastos administrativos y lo que se necesitara, pero no le debo nada a él, ni él me debe a mí”.

Sin embargo, vendrá una nueva discusión, porque Cortés espera recibir la reposición de votos, pero lo establecido es que el dinero ingresará a la cuenta de Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández. “Es un derecho y buscaré que sea para mí, con la finalidad de usar ese dinero en obras sociales. En su momento, quedó claro que del sueldo se daría el 10 % para sostener el movimiento, pero como no fuimos invitados a construir el partido, pues no pasó nada”.

Según Cortés, él no forma parte de la Liga Anticorrupción y en este momento es independiente, por lo que hace críticas, sin problema alguno, a Rodolfo Hernández.

El audio finaliza con una aclaración de Castillo sobre, posiblemente, los supuestos acuerdos con otros sectores políticos en los ella habría participado: “Yo quiero ser clara. Yo no he negociado absolutamente nada y le voy a explicar: yo no puedo negociar, y ellos lo saben y no sé por qué ahí vienen las malas interpretaciones. Usted y yo llegamos por Estatuto de la Oposición y mi voto no vale para nadie, porque yo llego a la Comisión Primera, por eso ellos no están negociando conmigo. Ellos, por oposición, quieren que yo sea la segunda vicepresidenta, pero yo no puedo negociar nada. Ellos me buscan a mí es por ellos dos, porque ellos sí cuentan para la negociación de las comisiones”.

Esta referencia, presuntamente, sería sobre los dos representantes a la Cámara que fueron elegidos a nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción –Erika Sánchez y Juan Manuel Cortés–, quienes, finalmente, fueron excluidos de la conformación de esta fuerza política después de que se le haya reconocido la personería jurídica. Sánchez llegó a la segunda vicepresidencia de la Cámara, dignidad para la que sonó Marelen Castillo.