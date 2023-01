“El nieto de Turbay me está haciendo campaña gratis”: Gustavo Bolívar sigue pelea con Miguel Uribe por su posible aspiración en Bogotá

La pelea en redes sociales entre Gustavo Bolívar y el senador Miguel Uribe Turbay continúa. El parlamentario del Centro Democrático viene criticando la decisión del líder del Pacto Histórico de renunciar al Senado de la República para contemplar una aspiración a la Alcaldía de Bogotá, provocando respuestas del exsenador en Twitter.

El senador uribista trinó en respuesta a una réplica de Bolívar, recordando que el exsenador hizo colectas de recursos para financiar implementos de protección para la primera línea.

“Bogotanos no olvidaremos a bandido que financió la primera línea para destruir la ciudad y matar policías. Por cierto, mientras usted alimentaba cultura traqueta, nosotros contratamos el Metro. Y si no tiene más avance es por Petro y Claudia, que lo demandaron y frenaron durante años”, publicó el senador del Centro Democrático en la red social.

Respire hermano, Se le nota mucho el desespero. Todavía no soy candidato. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2023

Por esto, Bolívar le volvió a pedir tranquilidad a su excompañero en la Comisión Tercera del Senado de la República: “Respire hermano, Se le nota mucho el desespero. Todavía no soy candidato”.

Luego, el exsenador del Pacto Histórico aseguró que las críticas de Uribe en Twitter le hacen publicidad a una candidatura que aún no decide.

El nieto de Turbay, me está haciendo la campaña gratis y aún no he dicho si seré candidato. https://t.co/jMaOZliaF0 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2023

“El nieto de Turbay me está haciendo la campaña gratis y aún no he dicho si seré candidato”, agregó quien fue cabeza de lista cerrada al Senado del Pacto Histórico en las elecciones del año pasado.

El enfrentamiento entre ambos líderes políticos empezó justo después de que se conociera la renuncia del ahora exsenador. Miguel Uribe, en su momento, aseguró que queda inhabilitado y no puede concretar su aspiración.

El senador Gustavo Bolívar aún no decide si será candidato, dado que también planea escribir una novela para televisión. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Bolívar renunció al Senado y por fortuna no puede ser candidato a Alcaldía de Bogotá: está inhabilitado. Debió renunciar en octubre, un año antes de la elección. Bogotá debe volver a tener un alcalde que la conozca y la quiera y no que la use para satisfacer su vanidad personal”, sostuvo el senador Uribe Turbay en Twitter.

Frente a esto, dos días después, el exsenador Bolívar respondió y aprovechó para criticar la gestión de Uribe Turbay como parte de la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá.

No he decidido si seré Candidato y ya están sufriendo!

Tranquilo Miguel que si me lanzo y si gano, prometo seguir extendiendo el metro invisible que inauguraron el año pasado. Construiré sobre lo no construido.

Le admiro que no se sonrojen intentado engañar de nuevo a la gente. https://t.co/YQZmbsr6wV — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 3, 2023

“¡No he decidido si seré candidato y ya están sufriendo! Tranquilo, Miguel, que si me lanzo y si gano, prometo seguir extendiendo el metro invisible que inauguraron el año pasado. Construiré sobre lo no construido. Le admiro que no se sonrojen intentando engañar de nuevo a la gente”, publicó el exsenador petrista en Twitter.

Bolívar postula otros nombres para aspirar a la Alcaldía de Bogotá

Frente a la posibilidad de que Gustavo Bolívar represente al progresismo en las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, el exsenador amplió el abanico de opciones y postuló algunos nombres que pueden representar las ideas del Gobierno nacional en la capital del país.

“Consideren también estos buenos candidatos y candidatas del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá: Guillermo Alfonso Jaramillo, Hollman Morris, Carlos Carrillo, Heidy Sánchez; y en la Alianza Verde: Diego Cancino”, escribió Bolívar. Y cerró el anuncio diciendo que “son guerreros de la causa que después de una consulta merecerían su voto”.

Guillermo Alfonso Jaramillo es amigo personal de Gustavo Petro. Y aunque fue su secretario de Gobierno en la Alcaldía, al interior del petrismo creen que debe trabajar fuertemente en visibilizar nuevamente su nombre en el Distrito. Entre tanto, Hollman Morris ha mostrado su interés en volverse a medir en las urnas, pero el tema aún no está totalmente despejado a su favor.

Por su parte, el concejal del Polo Democrático Carlos Carrillo le confirmó a SEMANA que aspira a convertirse en el sucesor de Claudia López. Sin embargo, de entrada, debe lograr consensos con algunos sectores del interior del Polo Democrático, su partido político, con quien ha tenido fuertes diferencias políticas.