El nuevo rifirrafe entre Petro y Bruce Mac Master por cuenta de los datos del Dane sobre desempleo e incremento del salario mínimo

El más reciente informe del Dane sobre mercado laboral desató un nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, por la interpretación de los datos de ocupación e informalidad.

Gustavo Petro se despacha contra Bruce Mac Master: “Lleva su propio gremio al fracaso económico por ceguera”

Mac Master señaló que el Dane no mide “desempleados” sino “desocupados” y advirtió que el incremento en la ocupación no equivale necesariamente a más empleo formal.

“Hay que crear empleos formales, no ocupaciones, muchas de las cuales son informales y precarias”, afirmó, al subrayar que cerca de 13 millones de personas quedarían por fuera del salario mínimo y su incremento, mientras enfrentarían una inflación más alta, lo que, según él, profundiza la desigualdad y la pobreza.

El presidente Petro respondió citando al Dane para sostener que la mayor generación de ocupación del último año se dio en la agricultura, lo que, según él, se traduce en más alimentos y menor presión inflacionaria.

Reconoció que la ocupación rural es mayoritariamente informal, pero lo atribuyó a la naturaleza del trabajo campesino por cuenta propia, sin patrón ni acceso pleno a seguridad social.

“La mayor parte de la ocupación laboral rural es informal dado que no hay seguridad social y de salud en el mundo campesino por qué son, por definición, trabajadores por cuenta propia, no tienen patrón”, escribió el mandatario.

Bruce Mac Master y Gustavo Petro, no opinan de la misma forma sobre la Reforma a la Salud. Foto: Tomada de redes

En su pronunciamiento, Petro vinculó el debate con la reforma pensional, al asegurar que la creación de un pilar con aporte estatal para el campesinado permitiría ampliar la cobertura, una iniciativa que, según escribió, fue estancada en el Congreso y en la Corte Constitucional. Anunció, además, que pedirá al DANE presentar los datos para profundizar la discusión.

“Solo la reforma pensional que usted ayudó a estancar tanto en Congreso como en la Corte Constitucional, resuelve el problema al crear un pilar con aporte estatal para el campesinado. Ese es el porqué no avanzamos en cobertura pensional Pero si logramos cobertura en el bono del Estado, que debe ser total para la edad mínima del bono”.