El Partido Conservador pone sus líneas rojas sobre la reforma tributaria: estos son los puntos que no apoyará en los debates definitivos del proyecto de ley

El trámite de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro parece empezar a enredarse cada vez más en el Congreso. Si bien hay cierto consenso entre los partidos de que se necesita sacar adelante esta iniciativa, está claro que el texto saldrá muy ‘peluqueado’.

A las críticas que ha hecho en las últimas horas el Partido Liberal, que ha hablado de bajar en cerca del 50% la meta de recaudo que tiene el Gobierno, o incluso no apoyar este proyecto, ahora se suma el Partido Conservador, uno de los más fieles al Gobierno, que ya definió cuáles son los puntos que definitivamente no apoyará.

Los congresistas de la colectividad manifestaron que, teniendo en cuenta la situación actual del país, el Gobierno debe ceder en algunos puntos fundamentales, lo que terminaría bajando aún más la meta de recaudo.

Uno de los puntos en los que pedirán cambios es en los impuestos a las pensiones, pues consideran que gravar a los pensionados es inconstitucional, es someterlos a que se aplique nuevamente un régimen tributario lo que se configura como una doble imposición.

Este punto, no obstante, ya fue subsanado por el Gobierno. El presidente Gustavo Petro anunció este martes que se cae el impuesto a las altas pensiones que estaba incluido en la reforma tributaria.

Otro de los puntos a los que se oponen los conservadores es la exclusión de las profesiones liberales del régimen simple en la reforma tributaria, pues en caso de que se le cambie de régimen terminarían pagando más impuestos.

Los conservadores también pedirán revisar los tributos al sector minero energético y a las zonas francas.

En este aspecto, por ahora, el Gobierno no ha mostrado muchos ánimos de ceder. De hecho, el propio Petro ratificó en las últimas horas que las regalías en la totalidad del sector minero no serán deducibles del impuesto de renta, algo que era un pedido de las empresas relacionadas con este sector.

“Por un criterio básico y fundamental, los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, son propiedad pública, son propiedad del pueblo colombiano y en esa medida la nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a unas regalías y por lo tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esas concesión, no son deducibles del impuesto de renta”, detalló el jefe de Estado.

En lo que sí habrá modificación es en la sobretasa al impuesto de renta que la ponencia de la reforma tributaria trae para el sector petrolero y carbonero, los cuales ahora dependerán del precio internacional del petróleo.

“Entre más bajo sea el precio internacional no habrá sobre tasa, aquí hay una fórmula matemática que traza unos perceptibles de hasta dónde no hay sobre tasa, de donde a donde la sobre tasa para el petróleo es del 5 %, de donde a donde la sobre tasa con un precio internacional es de 10 % y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años, entonces la sobre tasa es del 15 %”, subrayó el jefe de Estado.

La bancada del Partido Conservador se reúne este martes para tomar una decisión oficial, pero está claro que el partido no dejará pasar este proyecto tal cual como está hoy y el cual todavía está a la espera de sus dos debates definitivos en las plenarias de Senado y Cámara.

Tanto el Partido de La U, como los liberales y los conservadores coinciden en que se debe “peluquear” la reforma, aspiran a que la tributaria le aporte al Estado entre 10 y 15 billones de pesos y no los 22 billones que está esperando el Gobierno.