El Partido de La U también le hace el quite a Gustavo Petro cuando habla de “ruptura institucional” y convoca a la gente a las calles: “Genera incertidumbre, división y miedo”

Según La U, “desde nuestra colectividad consideramos que estas manifestaciones no contribuyen a la estabilidad de los colombianos. Por el contrario, genera incertidumbre, división y miedo”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dando un discurso en Bogotá, el 7 de junio de 2023. A su derecha, Guillermo Alfonso Jaramillo, su ministro de Salud (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images