El pasado no perdona: le recuerdan a Petro cuando, por chuzadas, trinó sobre la renuncia de un presidente por ese tipo de escándalos

El pasado no perdona y prueba de ello es que le recordaron al presidente de la República Gustavo Petro un mensaje que publicó en el pasado a través de su cuenta de Twitter, en el que hizo mención sobre las serias repercusiones que tuvo un escándalo relacionado con chuzadas con un mandatario.

En el trino, el jefe de Estado, señaló que por interceptaciones ilegales había renunciado un presidente de uno de los países más poderosos del mundo.

“La gente cree que las chuzadas pasan en todo el mundo, cuando en el país mas poderoso del mundo renuncio un presidente por eso” (sic), señaló Petro en su momento.

La gente cree que las chuzadas pasan en todo el mundo cuando en el pais mas poderoso del mundo renuncio un presidente por eso — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 12, 2010

Las reacciones no se hicieron esperar por medio de las redes sociales y de los internautas con los siguientes mensajes: “De acuerdo señor presidente. Es hora de ser consecuente. Atento a la renuncia de @laurisarabia”.

Gustavo Petro - Foto: Presidencia de la República

Y otros trinos señalaron: “Va a renunciar? Grave un gobierno del supuesto cambio y haciendo lo que tanto los ofendía! Doble moral?”.

. - Foto: Getty/SEMANA

Es el ‘recorderis’ que le hicieron al mandatario colombiano, fue en medio del escándalo que sacudió al país este jueves 1 de junio en donde se conoció que Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, jefe de Despacho de la Casa de Nariño, fue interceptada ilegalmente por la Policía.

Laura Sarabia y Marelbys Meza - Foto: Foto 1. SEMANA. Foto 2. Suministrada. Foto 3. SEMANA

Por otro lado, SEMANA conoció que Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue chuzada por la Policía. La Fiscalía descubrió que cuando el fiscal que lleva el caso del robo de la plata de un maletín de la jefe de gabinete del presidente, Gustavo Petro, ordenó investigar a la niñera, ahí se descubrió que otro fiscal, este del Chocó, había ordenado ya una interceptación de su línea telefónica.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

Lo escandaloso del caso es que la chuzada se ordenó con una maniobra ilegal, a través de un informe de policía con el cual se vinculaba a Marelbys Meza con el Clan del Golfo. Con esa excusa se estaban realizando los seguimientos.

Marelbys Meza “Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”. - Foto: semana

La Fiscalía anda tras la pista de esta chuzada desde hace varios días, desde que SEMANA hizo pública la delicada de denuncia de Marelbys contra su exjefa y jefe de gabinete, Laura Sarabia.

Sótano hasta donde fue llevada Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia. - Foto: Pantallazo de video del programa Vicky en SEMANA

Hay un dato relevante, el fiscal que manejaba en caso, con sede en Chocó, les explicó a los investigadores en Bogotá, que la policía le hizo la petición de la interceptación argumentando que Marelbys Meza, una humilde niñera de 51 años, era fundamental para capturar a alias Siopas uno de los jefes de Clan del Golfo y heredero del poderoso narcotraficante Otoniel.

Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, mano derecha de Otoniel, sí le apuesta a la salida negociada. - Foto: suministradas a semana api

Todo era una farsa, simplemente un montaje para escuchar de manera ilegal a la niñera. Por eso, la sorpresa del Fiscal del caso fue mayúscula cuando ordenó hacer una interceptación legal mientras investigaba el robo de la plata de Laura Sarabia y el informaron que el número de Marelbys ya estaba cargado en la plataforma de interceptaciones.

Ya el fiscal de Chocó rindió su versión y SEMANA está en capacidad de confirmar que a raíz de esta información tan grave se ordenó la inspección a la Casa de Nariño.

EL CTI de la Fiscalía adelantó una inspección en la Casa de Nariño. - Foto: SEMANA

Este es un nuevo capítulo del ya grave y espinoso caso revelado por esta revista en el que según testimonio de la misma Marelbys Meza denunció que fue recogida en su casa por hombres de la UNP, luego llevada a un edificio adscrito a la Presidencia de la República donde, en el sótano, fue interrogada con polígrafo.

Las autoridades investigan si este procedimiento aparentemente ilegal fue ordenado por Sarabia, pues el motivo de del traslado e interrogatorio era porque, supuestamente, a Sarabia se le había perdido un dinero de su maletín.

LAURA SARABIA Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República Foto: Esteban Vega Enero 6 de 2023 - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Ahí surge una nueva duda que también forma parte de la investigación pues la cifra que supuestamente le fue hurtada ha cambiado según el testimonio. En primera instancia se habló de 4.000 o 4.500 dólares; la niñera Meza afirmó que le preguntaban por 150 millones de pesos, pero cuando el escándalo crecía, desde la Casa de Nariño emitieron un comunicado asegurando que se trataba en realidad de 7.000 dólares, producto de los viáticos.

“Terrible. Estoy en shock. Yo sí sentía que me tenían chuzada”: Marelbys Meza le dice llorando a SEMANA que tiene miedo de saber que la estaban escuchando

Para Marelbys Mesa, la confirmación de que la estaban chuzando no es sorprendente, pero sí muy atemorizante. En diálogo con SEMANA, la mujer se refirió a los constantes seguimientos que vivía. “Terrible.. no ¿cómo así?, dijo.

Al enterarse de que la Policía había ordenado interceptar su teléfono con un informe de que ella pertenecía al Clan del Golfo, la exniñera de Laura Sarabia solo dijo: “Me da tristeza”.

polígrafo Marelbys Meza - Foto: Semana / Getty Images

En medio de lágrimas, contó que está protegida por la Fiscalía y por eso no puede acercarse a su familia. “Yo lo sentía. Yo sentía un eco en el teléfono. Yo no quería que nadie me llamara. No quería hablar con nadie”, añadió.

Aseguró que ella era consciente del tamaño del problema en el que estaba metida y por eso ella había decidido no hablar con nadie. “Yo conocí al presidente en la campaña y le di alma, vida y sombrero”, puntualizó.

Habló también de la acusación de robo que vivió en la casa de Benedetti. “¿Usted le entregaría su hijo a una ladrona?... Eso fue aclarado”, putualizó.