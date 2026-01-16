El pedido de Abelardo de la Espriella a Donald Trump Jr. tras la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, respondió en X a la publicación de Donald Trump Jr, hijo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Los cálculos matemáticos de Abelardo de la Espriella para ganar en primera vuelta: “Lo digo con humildad”

“El regreso del presidente @donaldtrump, un verdadero outsider, nos está devolviendo al camino correcto. Se ha revelado cómo USAID y el populismo despertado impulsaron el giro hacia la izquierda en países como Colombia. Los patriotas han despertado: en unas elecciones limpias y justas, aplastaré en las urnas a Iván Cepeda, el títere de Petro. Para garantizar una carrera justa, es urgente que la administración de su padre ponga a Petro en su lugar. ¡Ni siquiera debe soñar con robarse las elecciones como su compinche Maduro, o movilizar a sus aliados narcoterroristas para subvertir la voluntad del pueblo y seguir inundando a Estados Unidos con cocaína! Hagamos grandes a Colombia y América juntos. ¡Firme por La Patria!“, escribió el candidato colombiano.

Previamente, Donald Trump Jr escribió, refiriendo la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Es casi como si en todos estos países estuviéramos yendo hacia la izquierda porque USAID se estaba asegurando de que eso sucediera”.

Usaid, la agencia de ayuda exterior de Estados Unidos, cerró formalmente el primero de julio de 2025 por orden del gobierno del presidente Donald Trump.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se fundó en 1961, en plena Guerra Fría. La idea del presidente demócrata John F. Kennedy era usar la ayuda para atraer al mundo en desarrollo al campo democrático occidental.

El actual jefe de la diplomacia estadounidense, el republicano Marco Rubio, recortó el 85% de sus proyectos y la incorporó al Departamento de Estado.

Rubio esbozó un panorama drásticamente diferente de USAID, que fue uno de los primeros blancos de una amplia campaña de recortes de gastos gubernamentales liderada por el multimillonario Elon Musk.

Para Rubio, era un “modelo basado en la caridad” que está desactualizado. “Más allá de crear un complejo industrial de oenegés de alcance mundial a expensas de los contribuyentes, USAID tiene poco que mostrar desde el final de la Guerra Fría”, escribió Rubio en un ensayo.

También se quejó de que muchos de los países receptores de la ayuda estadounidense no voten con Estados Unidos en la ONU. A veces se alinean con China, su rival.

La encuesta

La primera encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que Abelardo de la Espriella (28 por ciento) e Iván Cepeda (26,5 por ciento) lideran la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. En tercer lugar está Sergio Fajardo (9,4 por ciento). En una eventual segunda vuelta, De la Espriella le ganaría a Cepeda por 9,3 puntos porcentuales.

La firma AtlasIntel está catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos según un ranking de 2025 elaborado por el reputado estadístico Nate Silver. En ese país fueron los más precisos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024. En Argentina, en 2023, anticiparon la victoria de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España han acertado recientemente. En Colombia debutaron en las presidenciales de 2022, cuando obtuvieron el mejor rendimiento, y también midieron las elecciones regionales y locales de 2023.

Hoy, a cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, la primera encuesta de la firma AtlasIntel para SEMANA muestra una clara competencia entre dos candidatos que dominan en la actualidad mayoritariamente la intención de voto. Se trata de Abelardo de la Espriella (28 por ciento) e Iván Cepeda (26,5 por ciento). A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 por ciento).

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera presidencial. Son seguidos por Sergio Fajardo Foto: SEMANA

Luego están Juan Carlos Pinzón (5,1 por ciento), Paloma Valencia (5,1 por ciento), Claudia López (2,6 por ciento), Enrique Peñalosa (2,3 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,8 por ciento), Aníbal Gaviria (1,3 por ciento), Juan Manuel Galán (1,1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Vicky Dávila (0,9 por ciento), Daniel Quintero (0,4 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,4 por ciento), Roy Barreras (0,2 por ciento) y Daniel Palacios (0 por ciento). El 1,1 por ciento de los consultados dijo que no votará en las elecciones presidenciales, el 7,2 por ciento sostuvo que votará en blanco y el 5,7 por ciento aún no ha tomado una decisión al respecto.

Colombia irá a las urnas para elegir presidente de la República el domingo 31 de mayo de 2026. Si un candidato obtiene la mitad más uno de los votos, será el vencedor. De lo contrario, habrá una segunda vuelta, una segunda jornada electoral, entre los dos candidatos con mayor votación, el 21 de junio de 2026. El ganador asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará durante los próximos cuatro años.