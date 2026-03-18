El petrismo insiste en que Iván Cepeda debe ganar en primera vuelta y promueve recorrido de la minga indígena por el país con Quilcué

El Pacto Histórico tiene claro que el triunfo en las urnas de Iván Cepeda debe ser estruendoso en primera vuelta para convertirlo en el presidente de Colombia y sucesor de Gustavo Petro después del 7 de agosto.

En sus cuentas de cálculo político, aprovechan la división de la derecha, especialmente entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, para lograr que el candidato de izquierda logre su objetivo.

De lo contrario, tienen claro que será complejo, como lo reconoció el senador del Pacto Histórico, Alexander López, porque lo más probable es que después de mayo, si hay segunda vuelta, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se unan.

Alexander López, senador del Pacto Histórico, en el video con indígenas hablando de estar en "minga permanente" Foto: Foto del video difundido en X por @estoescali_

“No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que en segunda vuelta nos van a joder. Nos van a joder. En segunda vuelta van a tratar de tumbar y desmontar nuestro proyecto y ya sabemos que lo están haciendo. Entonces, compañeros, no es cualquier tarea la que tenemos”, advirtió el congresista vallecaucano.

Este miércoles, 18 de marzo, López grabó un nuevo video y volvió a insistir en la necesidad de que la minga indígena recorra el país y acompañe la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

“El jueves pasado participé en una reunión con las autoridades indígenas, invitado por la fórmula vicepresidencial Aida Quilcué en Popayán. Allí las autoridades indígenas decidieron no solamente apoyar a Aida para que fuera la vicepresidenta. También decidieron salir en minga por toda Colombia en una chiva (bus escalera) a acompañarla en su encuentro con el país”, dijo.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Es una reconocida líder indígena, senadora e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Foto: GETTY IMAGES

López afirmó que el concepto de la palabra minga, “dolorosamente”, ha sido satanizado por los medios de comunicación y por quienes han gobernado al país. “La Constitución, en el artículo 329, protege este derecho de los pueblos indígenas, que no es otra cosa que una práctica ancestral, una reunión de las comunidades para construir sus propios acueductos, escuelas, puestos de salud, vías y viviendas. Eso significa minga”, aclaró.

Alexander López, quien está de frente en la campaña presidencial de la izquierda, anunció en el video: “Vamos a ir en minga por toda Colombia en una chiva acompañando a Aida Quilcué para ese hermoso y maravilloso encuentro de las comunidades indígenas con el país. Por eso, vamos en minga social y cultural, en una gran fiesta y en nuestro bus escalera por el país, acompañando a Quilcué para ganar en primera vuelta y para que Iván Cepeda, el 31 de mayo, sea nuestro presidente, y ella nuestra vicepresidenta indígena. Iremos a los territorios”.

Álvaro Uribe señaló a Gustavo Petro e Iván Cepeda de incentivar la movilización de la minga indígena en el país. Foto: Montaje El País: fotos de Aymer Andrés Álvarez- El País / Colprensa

En el caso de Medellín, la minga indígena hizo presencia desde el lunes 16 de marzo y generó desórdenes en la vía pública. No obstante, los manifestantes se fueron de la ciudad este miércoles, 18 de marzo, tras llegar a acuerdos con la Gobernación de Antioquia, justo cuando estará en la ciudad el candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula Aida Quilcué. “No vamos a participar”, informaron algunos de los voceros indígenas.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha sido insistente en llamar “a nuestros compatriotas indígenas a que no se dejen manipular por Iván Cepeda y Gustavo Petro, promotores de la violencia”.