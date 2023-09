El presidente del Senado, Iván Name: “Considero inconveniente someter a Gustavo Petro a revisiones y exámenes médicos”

El presidente del Senado, Iván Name, es un hombre prudente, un político curtido que respeta las ramas del poder público y quien hace críticas solo cuando las considera necesarias.

No llegó a la presidencia del Congreso con la venia del presidente Gustavo Petro. Aún así , es respetuoso y ha dicho desde el primer día de su posesión, el 20 de julio de 2022, que no ostenta su dignidad para atravesarse al gobierno y a sus reformas estructurales.

Ante la mesa directiva del Senado, encabezada por Name, reposa uno de los temas más espinosos contra el jefe de Estado: una proposición con la que varios congresistas pretenden someter a Gustavo Petro a exámenes médicos para esclarecer de una vez por todas si las más de 80 ausencias y desplantes a funcionarios internacionales, la prensa, magistrados de las Cortes, Fuerzas Militares y demás, obedece a un tema exclusivo de salud o, si al contrario, obedece a un desorden en la agenda presidencial.

¿Por qué no se ha tramitado la proposición? “En el Senado marcamos un ritmo a nuestras proposiciones y algunas llevan una prioridad frente a otras; hay radicada una proposición en ese sentido y será apreciada en su momento, no ha constituido una prioridad para nosotros sino que es la preocupación de algunos legisladores sobre ese tipo de iniciativas. No hay una claridad sobre cómo se hace el trámite efectivo para una proposición de esas y, por eso, de alguna manera, no nos afanamos en tramitarla”, respondió Iván Name.

Iván Name habló con SEMANA desde el edificio del Congreso. No quiere confrontar con el gobierno, pero tampoco esconde su crítica ante medidas o posiciones que no comparte. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Y lanzó una confesión: “Personalmente, le digo que considero inconveniente someter al presidente de la República a ese tipo de revisiones y exámenes, porque no hay unos motivos que generen esa instancia médica y porque, seguramente, vamos a tener un desarrollo de actividades que no exigen ese tipo de medidas”.

Name dejó claro “que no soy solo yo quien lo manifiesta, no he tenido tampoco la insistencia prioritaria de bancadas o de senadores y, por ello, junto con ella hay muchas otras proposiciones que están por considerarse”.

El presidente del Congreso Iván Name y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. | Foto: SEMANA

SEMANA le preguntó si no es un tema prioritario en la agenda del Congreso, teniendo en cuenta que el jefe de Estado ha faltado a más de 85 reuniones, actos y demás y respondió: “No considero que eso constituya la necesidad de exámenes médicos, es probable que sea el llamamiento de atención que se haga por la preocupación que eso pueda generar por parte del Senado. No creo que la medicina, en este caso, sea la medida oportuna para que podamos calificar o descalificar al presidente”.

El presidente Gustavo Petro le contestó a Iván Name. | Foto: SEMANA

El presidente del Senado dijo que desconoce si el presidente presenta alguna dolencia médica porque él no es una autoridad para decirlo.

“No tengo una autoridad certificada para establecer diagnósticos patológicos o de enfermedades. No puedo responder esa pregunta, pero considero que el presidente actúa dentro de un rango de normalidad y debe ser considerado así, pero si el Congreso tiene otra determinación, pues se tramitará para que sea el Legislativo el que decida y no su presidente”, manifestó.

Eso no quiere decir que la proposición no se tramite. Al contrario, serán los senadores quienes determinen qué curso se le dará a la iniciativa.