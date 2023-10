“El presidente Gustavo Petro le da la espalda al departamento de Antioquia”: representante Juan Espinal cuestionó destinación del presupuesto para el departamento

Sin embargo, la mayor crítica ha estado en el presupuesto para el 2024, en el que el parlamentario de oposición reclamó que el Gobierno no habría destinado los suficientes recursos para Antioquia y para todas las obras que se requieren hacer allí, que no solo le sirven al departamento, sino a gran parte del país.

JUAN ESPINAL: El presidente Gustavo Petro, por respeto a los colombianos y al Congreso de la República, debería someterse de manera voluntaria a un examen médico y contarnos cuál es su estado de salud física y mental. No es normal que un presidente se pierda seis días, aparezca con un velón tan raro arriba de la rodilla y que estaba adolorido y por eso suspendió su agenda pública. Además muy mentiroso el ministro de las TIC diciendo en el Chocó que el presidente estaba atendiendo asuntos por situaciones diplomáticas de lo que está ocurriendo con Israel y Palestina y que por eso no había hecho presencia en el Chocó. Lamentable que tengamos un Gobierno que además de mentiroso esté cayendo todos los días en improvisaciones y un gobierno que lo único que genera es incertidumbre e inseguridad de todo tipo a nuestro país.

J.E.: Lo primero es que Hamás es un grupo terrorista, eso no lo podemos desconocer y es lamentable que el presidente de la República le esté dando un manejo erróneo a lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. No se vale que un civil inocente pague las consecuencias del terrorismo ni de Israel ni de Palestina, niños, mujeres, no se vale, pero también sabemos que desafortunadamente los terroristas de Hamás se están camuflando en la población civil para escudarse como ha ocurrido acá en años anteriores en los que los guerrilleros se camuflaban entre campesinos para que no fueran objeto militar y el terrorismo hay que combatirlo. Entonces lamento que el presidente Gustavo Petro no le ha dado el manejo a lo que está ocurriendo en oriente y lamento lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, niños masacrados, mujeres violadas, ciudadanos secuestrados por manos de unos terroristas que poco les interesa la paz. El presidente Gustavo Petro cuando era senador criticaba al presidente Duque porque le decía que qué hacía tratando de solucionar un problema en Venezuela en vez de estar acá solucionando los problemas del país y lo mismo le está ocurriendo a él.