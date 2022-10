Al jefe de Estado le han recomendado no dar mensajes que aumenten la incertidumbre económica del país.

“El presidente va hablar en la plaza pública”: Gustavo Petro respondió a quienes pidieron que guarde silencio para no profundizar una crisis económica

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue directo en señalar que no guardará silencio ante las voces que se han elevado pidiendo al mandatario colombiano que no dé mensajes que puedan agudizar una crisis económica en Colombia, en materia de inflación y aumento histórico del precio del dólar.

El jefe de Estado, en la declaración que dio en el Urabá en el departamento de Antioquia, fue enfático en señalar que no va a guardar silencio y que por el contrario, seguirá hablándole a la comunidad y a su pueblo.

“Por ahí andan, ahí leí en las redes sociales, diciendo que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava, entonces quieren un presidente callado, que no hable, que simplemente deja hacer y deje pasar, no eso no puede ser”, sostuvo Petro.

Y agregó en su discurso: “El presiente no va hablar en Twitter quizás, en FaceBook, el presidente va hablar en la plaza pública frente a su pueblo constante y sonante, puede que nos equivoquemos, puede que acertemos”.

Sigue el rebote de la economía colombiana con gran aliento.



Entre las cifras no analizadas, un crecimiento del turismo extranjero de cerca del 178% respecto al.año pasado. El turismo será el gran oferente de divisas en el corto plazo de Colombia. pic.twitter.com/CkHCNLFhgR — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2022

Respuesta que dio el jefe de Estado al economista y ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, quien en una entrevista con Luis Carlos Vélez de La FM señaló tajantemente: “El presidente no debería trinar y en términos económicos debería hablar con una sola voz que es la del propio ministro de Hacienda José Antonio Ocampo”.

Dólar desatado al alza

El precio del dólar en Colombia sigue imparable y este miércoles 19 de octubre volvió a romper sus máximos históricos, impulsado por el miedo a una recesión en los Estados Unidos y la inestabilidad que azota la economía nacional; factores que tienen en vilo a los inversionistas y empresas, que siguen urgidos de buenas noticias que ayuden a avizorar un mejor panorama en el corto plazo, aunque esto parece no llegar.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa arrancó el día en $ 4.800 pesos, valor que marcó un nuevo hito en la historia de esta moneda en el país y deja atrás los 4.794 de la sesión anterior. Así mismo, en sus primeras operaciones se disparó hasta los 4.833, el cual será por ahora el nuevo punto máximo, ya que no se descartan nuevas alzas gracias a las presiones que siguen cayendo.

Estos valores son una muestra de que el peso colombiano sigue sometido a muchas presiones y se une al grupo de las monedas locales que no logran hacerle frente a la escalada del dólar y por el contrario ceden con fuerza, como generalmente pasa con las economías emergentes. Este nuevo precio del billete verde es sin duda un campanazo de alerta para todos aquellos que dependen de las importaciones.

Dando un vistazo a otros valores para la divisa extranjera, con corte a las 8:30 a. m., si bien la tendencia inicial fue alcista, luego de esto rebotó y cayó hasta mínimos de 4.800 pesos, igual que la apertura, mientras que su costo promedio oscila muy cerca de los $ 4.815, 28 y el último precio es de 4.802 pesos con 15 centavos. Con esto ya muchos empiezan a pensar en que tal vez esta moneda pueda llegar a los 5.000 pesos.

Por último, uno de los puntos más preocupantes para los economistas con todo esto tiene que ver con los efectos que esto generará en la ya disparada inflación que se resiste a bajar en los Estados Unidos y en Colombia sigue al alza, obligando a los bancos centrales de ambos países a seguir tomando medidas para enfriar sus economías, algo que sin duda generará fuertes afectaciones en las proyecciones de crecimiento para 2023.