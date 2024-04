“El racionamiento de agua y de luz es otro suceso que se suma al desastre Petro”: senadora María Fernanda Cabal

La congresista culpó al gobierno del presidente Gustavo Petro por —supuestamente— no haber prevenido fenómenos naturales que llevaron a esa situación. “Dentro de muy poco vamos a tener racionamiento de agua y de luz porque gracias a la genialidad de Gustavo Petro, que no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo y odia el carbón, terminamos con los embalses por debajo de los niveles mínimos”, cuestionó la senadora.

Según Cabal, esto “destruye la economía” porque se necesita energía para los negocios. “No va a usted tener agua ni siquiera para bañarse”, dijo Cabal. “Eso le gusta a los mamertos. No va a haber luz, no va a haber país por culpa de Petro, de sus incapaces que no previeron que el fenómeno de El Niño se iba a extender” (SIC), añadió la senadora del uribismo.

Asimismo, dijo que esta crisis no se soluciona recogiendo agua en canecas o “en bolsas, como le gustaría a él”. “Seguramente no de plástico, él las quisiera de papel”, afirmó. Cabal dijo que “esta nueva tragedia se suma al desastre que se llama Petro”.

La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, dijo que el próximo fenómeno de La Niña no será suficiente para abastecer los embalses, razón por la cual se requiere el racionamiento de agua. “Estamos en un estado crítico, en caso de que no llueva nada, tenemos menos de 60 días (de capacidad) en el sistema de Chingaza” , aseguró.

El racionamiento no será menor. Según el alcalde, no puede ser por dos o tres horas porque no habría el ahorro necesario. Una de las alertas es que para mejorar esta situación los cortes de agua anunciados podrían ir hasta septiembre. De no haber un ahorro extraordinario, Bogotá solo tendrá agua para los próximos 54 días.