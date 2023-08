“El sueño de la coalición de Vargas Lleras se cumplió y la de gobierno es minoritaria”: senador Ariel Ávila

“Este año le correspondía [la presidencia] a Alexander López. Aquí básicamente se unieron Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Partido de la U y un pedazo del Partido Liberal, y colocaron al senador Germán Blanco. Cosa que no le correspondía a él, que faltó a su palabra y que no cumplió los acuerdos”, dijo el senador.

“El primero y el más grave es que todo el bloque alternativo, donde me encuentro yo, tenemos que prepararnos para detener las contrarreformas que van a mandar todos estos partidos tradicionales. O sea, el tema ya no es que ellos quieran hundir las reformas. Varios pedazos de esas reformas a mí no me gustaban, pero una cosa es hundirlas y otra cosa es mandar contrarreformas, como la reforma a la salud que tiene Cambio Radical. Que es tan vergonzosa que hasta el propio Iván Duque no la quiso presentar en su cuatrienio. La de Vargas Lleras, aquí la van a mandar como una gran reforma”, manifestó el parlamentario de la Alianza Verde.