Elecciones 2026: ¿se puede usar el celular en la mesa de votación? Conozca las excepciones y las reglas

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo, 8 de marzo, para votar por el nuevo Congreso de la República y por las consultas presidenciales. Hay varias reglas que deben cumplir los ciudadanos. Una de ellas tiene que ver con el uso de celulares.

La norma es clara: en el país está prohibido el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación: “Durante la jornada electoral no podrán usarse teléfonos celulares, equipos terminales móviles, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.”.

Sin embargo, hay una excepción para los medios de comunicación que estén debidamente identificados y acreditados ante la autoridad electoral: podrán hacer el registro visual siempre y cuando cumplan con el reglamento dispuesto en cada punto de votación.

Después de las 4:00 p. m., cuando inician los escrutinios, es responsabilidad de la organización electoral “garantizar que los testigos ejerzan la vigilancia del proceso a través de las facultades otorgadas en la ley; para ello, recibirán copia de las actas de escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video”.

Conteo de votos. Imagen de referencia. Foto: DANIEL JARAMILLO

Una de las claridades es que, para esta jornada electoral, solo se permitirá el uso de celulares para que los ciudadanos muestren al jurado de votación su cédula de ciudadanía digital al momento de ejercer su derecho al voto, directamente desde la aplicación de la Registraduría (no se admiten capturas de pantalla del documento ni archivos escaneados).

“Frente a la facultad de vigilar el proceso de escrutinio que tienen los testigos electorales, es de advertir que a partir de las 4:00 p. m. se permite el uso de celulares y cámaras fotográficas o de video”, aclaró la Registraduría.

Los ciudadanos votarán este domingo por los nuevos integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes: recibirán dos tarjetones.

Una tercera boleta electoral tiene que ver con las consultas para elegir candidatos presidenciales. Las personas tendrán tres opciones y solo podrán marcar una de ellas: Consulta de las Soluciones (Claudia López y Leonardo Huerta); la Gran Consulta por Colombia (Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria); y el Frente por la Vida (Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero).