Empieza la cuenta regresiva para conocer al nuevo alcalde de Bucaramanga. Registraduría anunció el cierre de las urnas

Las autoridades manifestaron que las elecciones atípicas en la capital de Santander se desarrollaron sin contratiempos.

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 9:14 p. m.
El domingo 14 de diciembre se realizaron las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de Bucaramanga.
A las 4:00 de la tarde finalizó la jornada electoral organizada por la Registraduría Nacional en la ciudad de Bucaramanga, donde 531.239 ciudadanos estaban habilitados para la elección del nuevo alcalde de la ciudad, en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, destituido por el Consejo de Estado por doble militancia.

Para esta jornada, la entidad electoral instaló un total de 88 puestos de votación, de los cuales 80 se encontraban ubicados en la cabecera municipal, 2 en cárceles y 6 en corregimientos.

Contexto: Bucaramanga se alista para elegir al nuevo alcalde: así está la puja para las elecciones atípicas

En la puja por la Alcaldía de Bucaramanga se encuentran Cristian Portilla, Carlos Bueno, Fabián Oviedo, Jhan Carlos Alvernia, Humberto Salazar, Juan Manuel González, Carlos Fernando Pérez y Rubén Morales Rey.

Diferentes mediciones en la región aseguran que Cristian Portilla, quien cuenta con el aval del Partido de la U y del Centro Democrático, tendría las mayores posibilidades de ganar las elecciones atípicas.

Sin embargo, los demás aspirantes como Carlos Bueno, con el aval del Mira y del Partido Conservador, Fabián Oviedo, del Nuevo Liberalismo, entre otros, también están tratando de dar la pelea en las urnas.

El delegado en lo Electoral de la Registraduría Nacional, Jaime Hernando Suárez, informó que la jornada se desarrolló con normalidad en las 1.391 mesas instaladas por parte de la autoridad electoral.

“En este momento se han cerrado las elecciones para alcalde, elecciones atípicas que se llevaron a cabo en la ciudad de Bucaramanga”, manifestó el funcionario, quien resaltó el papel de la entidad en la jornada.

“Debemos dar un parte por parte de la Registraduría de un proceso electoral que se llevó en total tranquilidad y con todas las medidas y garantías de transparencia”, sentenció Suárez, tras anunciar el inicio del escrutinio.

Explicó que en muy poco tiempo empezarán a recibir la información electoral a través del preconteo y, posteriormente, van a empezar a trasladarse esos resultados, que finalmente llegarán a Neomundo.

“Una vez termine el escrutinio, los jurados de votación en las 1.391 mesas que funcionaron en los 88 puestos de votación, entregarán los sobres de claveros a nuestros delegados y llegarán a este sitio”, informó.

