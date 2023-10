Empresario salpica a varios políticos en Norte de Santander y la Procuraduría pide a la Fiscalía que se investigue de inmediato

“No tengo ningún interés político, yo llevo 40 años haciendo vivienda en Los Patios, pero me cansé porque en todas las administraciones pasa, yo no sé si Diego González era el funcionario, pero en todas las administraciones eso es caótico, esa situación es recurrente”, dijo.

En su relato, el empresario insitió en que: “Estos aquí son proyectos que se montan apartamento, que piden plata, que piden y esa situación lo lleva a uno a un desespero, hay un peaje permanente que si no se paga los proyectos no salen. No le expiden a uno una licencia porque no sube al tercer piso a negociar y yo en ese plancito no le juego más, muchas licencias han salido así en Los Patios”.