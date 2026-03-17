“¿En dónde andará?”: Petro puso en aprietos a una de sus ministras. El momento quedó registrado en plena transmisión en vivo

Un hecho que se registró en el más reciente consejo de ministros llamó la atención de los asistentes.

Lo protagonizó el presidente de la República, Gustavo Petro, ya que, en uno de los apartes del discurso que dio, cuestionó de frente a una de sus ministras.

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Se trató de la ministra de Comercio, Diana Morales, y el motivo de la crítica que lanzó el jefe de Estado fue porque la alta funcionaria no asistió al consejo, el cual contó con la participación de varios integrantes del gabinete.

“Tiene que hablar aquí, en dónde andará la ministra de Comercio. Que no sea que los tiempos ahora vuelvan menos activos a los ministros y las ministras”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “Aquí hay que volverse más activo, precisamente porque vamos a entregar gobierno, que decían desde el principio que me iba a volver dictador quedándome, ¿de dónde sacan eso? Nunca lo dijimos”.

Gustavo Petro en consejo de ministros. Foto: X

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Por otra parte, en esa jornada, el presidente habló sobre el sistema actual de salud, y mencionó la posibilidad de liquidar EPS.

“Sabemos lo que va a pasar, no hay que ser ingenuos, por eso creo que llegó el momento de la liquidación, ya no hay, se lo toma el anterior gobierno, se toma las EPS intervenidas a partir de los interventores de la lista”, dijo Gustavo Petro.

Y subrayó: “El Congreso no aprueba la reforma para lograr que las EPS dejaran de ser intermediarias y dejaran de estar quebradas y pasaran a ser administradoras, gestoras de salud. No quisieron. Y la Corte Constitucional, las Cortes, viven tumbando los decretos que sacamos, que es para solucionar el problema. Encima embargan a la nueva EPS. Pues despercudámonos. Ya tocó la reforma que no queríamos”.

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“Dimos plazo, yo hablé con las EPS, yo quiero salvar a las EPS en otra función. Y la reforma del proyecto de ley en el Congreso traía toda la solución. No quisieron. Pues entonces toca tomar las medidas que toca, de acuerdo con la norma y la ley. Empresa en condición de liquidación se liquida”, puntualizó.