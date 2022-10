Ernesto Samper critica la “superficialidad inaudita” de la oposición por sus críticas a las lujosas compras en el gobierno de Petro

El expresidente Ernesto Samper se pronunció sobre la costosa compra de electrodomésticos y lencería para la Presidencia de la República. Según el exmandatario, las críticas por la adquisición, que asciende los 173 millones de pesos, son muestra de la “superficialidad inaudita” de la oposición al Gobierno.

Samper sugirió que, en vez de oponerse a las propuestas del presidente Petro, quienes lo critican se centran en detalles como los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, y los plumones de más de cuatro millones de pesos.

Con la oposición que tiene hoy el gobierno de Petro está salvado.Mientras restablece relaciones con Venezuela y reactiva La Paz sus opositores ,medios,

columnistas y redes, cuestionan los viajes de su dinamica esposa y se meten con sus cobijas con una superficialidad inaudita. — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) October 4, 2022

Lo cierto es que las críticas por la ausencia de “cambio” en las costumbres que se han dado históricamente en el manejo de la Presidencia se han producido tanto en la oposición como en los aliados del Gobierno nacional. Frente a los viajes de la primera dama, la representante Katherine Miranda, por ejemplo, pidió un “cambio” en la dinámica.

“Hay dos debates diferentes: 1. Si la primera dama puede ser comisionada o no. 2. Si somos cambio, debería o no hacerse. Sobre el primer debate, si puede. Sobre el segundo, mi opinión es que esto debería cambiar”, dijo la congresista aliada de la nueva administración.

Las compras de artículos lujosos tampoco cayeron bien en el petrismo. Varios de sus líderes y simpatizantes se han mostrado en contra de estas adquisiciones, especialmente porque consideran que no van acorde a lo que se prometió en campaña y lo que cuestionaron de otros gobiernos.

El más crítico fue el senador Alexander López, cercano a Petro y a Francia Márquez. El congresista arremetió fuertemente contra esas compras, pidiendo que los funcionarios responsables aclaren lo sucedido y que, de ser necesario, salgan del Gobierno.

“Urgente que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sabanas, duvets y TV y sobre la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del Gobierno del cambio”, aseguró el senador por el Pacto Histórico.

Otro de los líderes del petrismo y considerado escudero del presidente Petro que se mostró en contra de los millonarios contratos fue el senador Gustavo Bolívar quien, a pesar de sus críticas, sacó al mandatario de toda responsabilidad. “Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al presidente”, aseguró Bolívar.

Otro de los que criticó esa compra, cercano al petrismo, fue el senador Inti Asprilla. “Los gastos en el menaje de la Casa de Nariño son simplemente indefendibles. Los que se encargaron de dicha compra deben asumir su responsabilidad. Fin del comunicado”, dijo el senador de la Alianza Verde.

El senador Wilson Arias, también integrante del Pacto Histórico, se mostró molesto con el director del Dapre, Mauricio Lizcano. Dijo que Petro no quiere esos lujos. “Los administradores de casas presidenciales pidieron televisores de 85 pulgadas y cobijas de plumas, ¿y el Dapre no reaccionó? Estoy seguro de que Gustavo Petro no quiere lujos. Mauricio Lizcano, aplique y exija la austeridad que hemos exigido. Contraloría General debe investigar sobrecostos”, aseguró el congresista del Polo Democrático.