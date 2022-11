“Es absolutamente impresentable”, duro sablazo del presidente de la Cámara al Gobierno, ¿qué pasó?

A pesar de que ya fue aprobada por el Congreso y solo le falta el trámite de la conciliación, la reforma tributaria le sigue generando dolores de cabeza al Gobierno, que sigue recibiendo críticas de todos los sectores. Sin embargo, este martes llamó la atención que los dardos vinieron directamente del presidente de la Cámara, David Racero, quien a pesar de pertenecer al Pacto Histórico no tuvo problema en cuestionar al Ministerio de Hacienda.

El pronunciamiento de Racero se dio luego de que fuera cuestionado en redes sociales al supuestamente no haber permitido que se votara un artículo en la reforma tributaria que elevaba los impuestos a los cigarrillos y a los vapeadores.

La queja fue puesta por la representante de Alianza Verde, quien lamentó que Racero “no me permitiera someter a votación la propuesta” para elevar el gravamen que tienen estos artículos con el fin de desincentivar su uso.

El señalamiento no cayó bien en Racero, quien de inmediato le salió al paso a la discusión y responsabilizó al Gobierno por la no inclusión de este impuesto.

“La votación sí se hizo, en el paquete de proposiciones de artículos nuevos no avalados por el Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, la Plenaria las negó”, explicó Racero.

El presidente de la Cámara recordó que hace dos años fue ponente de un proyecto que justamente aumentaba el impuesto al tabaco, defiendo ello y es uno de los principales defensores de esta propuesta.

“Siempre he creído que el país pierde, cuando se sigue evitando imponer este impuesto. Por eso comparto que es absolutamente lamentable que el Ministerio de Hacienda no lo apoyara. Es el Ministerio quien debe dar respuesta”, aseguró Racero.

El debate sobre este tema se generó luego de que se conociera el caso de una joven, que pasó una situación grave por el uso de vapeadores.

A través de su cuenta de Twitter y añadiendo una foto en la que aparece en un hospital, una joven que se identifica como Nicole publicó su historia luego de sufrir un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por el consumo cigarrillos electrónicos, que la tuvo hasta este momento, hospitalizada durante una semana.

“Les voy a contar por qué de verdad quiero enseñar la MIERDA que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, comenzó diciendo Nicole, indicando a sus seguidores que un enfisema sería una perforación en la tráquea o pulmón, y resaltando que esta situación fue bastante dolorosa para ella.

“Lo que me causó muchísisisisimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, afirmó Nicole recalcando que su enfermedad es una consecuencia directa a sus hábitos.

La joven explicó que este tipo de “fugas” puede que se curen “solitas” sin embargo, si esto no sucede, tampoco hay una cura pero se pueden realizar algunos tratamientos. “Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, sentenció.

Según resaltó Nicole, ella se excusaba al igual que muchas otras personas a su alrededor, afirmando que no consumía tanto como para sufrir de las consecuencias a la salud que ya se han advertido a través de diferentes medios. Ante esto, hizo un llamado a quienes, como ella, “no fuman tanto”.

“Son de esas cosas que dices weeey no me va a pasar a mi, weeey yo no fumo tanto, ¡¡YO TAMPOCO FUMABA TANTO!! Y en dos días valí maisss, por favor gente, si lo pueden dejar ya DÉJENLO!! Hasta el cigarro es mucho mejor, pero neta estas madres ni sabemos de que están hechas o que nos estamos metiendo a los pulmones,”, advirtió la joven.