“Es un ser humano”: presidente de la Central Unitaria de Trabajadores defiende el presidente Gustavo Petro por ataque a la prensa

Durante el miércoles, 7 de junio, en el país se desarrollaron varias manifestaciones en apoyo a las reformas del Gobierno Petro.

Ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, entre otros, se reunieron en puntos estratégicos para dar muestra de su empatía con el presidente Gustavo Petro. Luego de las 12:00 p. m., el mandatario dio un discurso al público con el que generó polémica, pues atacó a la libertad de prensa e información e hizo mención de esta revista.

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. SEMANA ordena y el CTI obedece”, comentó el mandatario, aunque no ahondó sobre el tema.

El presidente se refirió a la inspección judicial que tuvo lugar el mismo miércoles en la mañana en el piso 13 de la Dian, donde aparentemente funciona una oficina de inteligencia de la Presidencia de la República.

Asimismo, el jefe de Estado acusó a la prensa, mientras hizo mención de la vicepresidenta Francia Márquez: “Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel... ¿El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odie a la gente solo por ser negra?”.

Discurso del presidente Gustavo Petro en la movilización del 7 de Junio de 2023. (Photo by Juan BARRETO / AFP) - Foto: AFP

Ante esto, en redes sociales comenzaron a hacer eco diferentes posturas, pero también programas como el de Entrevistas Canal 1, conducido por Gerardo Aristizabal y donde fue invitado Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), allí se habló sobre las recientes marchas y el presidente Gustavo Petro, quien fue defendido por Arias.

En la segunda parte de la entrevista, se puso sobre la mesa el discurso que dio el mandatario en contra de la prensa.

Primero, el periodista Gerardo Aristizabal dijo que el discurso del presidente “en algunos sectores genera miedo. Después de que el presidente fustigó a los periodistas, fui agredido verbalmente e incluso instaron pegarme”, rememoró.

Entonces, al presidente de la CUT se le interrogó del porqué el presidente de la República, siendo el alto mandatario y ejemplo del país, hace eso.

“Se está defendiendo”

En palabras de Fabio Arias, el Presidente es un ser humano y se está defendiendo, aunque también resultó atacando a la prensa: “Lo que está anotando el presidente Gustavo Petro es responder a la continua agresión. Usted me puede recriminar de que el presidente lo haya dicho, pero yo le digo a usted, qué han hecho los medios de comunicación. (...) Por Dios es que hay que oír a Néstor Morales, Gustavo Gómez, Juan Carlos Vélez, Vicky Dávila”.

“Yo creo que el presidente de la República también es un ser humano. (...) Está bien, el Gobierno fue muy enfático en condenar la actitud agresiva que tiene los medios de comunicación. (...) Yo sé que él —Gustavo Petro— es el presidente y debe ser mucho más cauto”, añadió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

En palabras de Fabio Arias, el Presidente es un ser humano y se está defendiendo, aunque también resultó atacando a la prensa. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

Hay que decir que la Constitución respalda la libertad de prensa, además, el escándalo en el que se encuentra involucrado el Gobierno fue provocado por los mismos funcionarios públicos, cercanos al mandatario colombiano, como lo son Armando Benedetti y Laura Sarabia.

SEMANA reveló en exclusiva audios de Benedetti con los que hizo fuertes declaraciones y ponen en duda la campaña presidencial de Gustavo Petro, mientras que también se conoció el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia que fue interceptada y llevada a polígrafo. Dichos casos ahora son investigados por la Fiscalía.

Marchas apoyo al gobierno Gustavo Petro y a las reformas. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Antes de terminar, es necesario recalcar que esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro ataca a la prensa en su Gobierno. En varias ocasiones, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha emitido comunicados advirtiéndole al presidente sobre la guerra emprendida contra los medios y las repercusiones que tienen sus palabras en sus seguidores.

En una reciente entrevista con María Isabel Rueda, el director de la Flip, Jonathan Bock, ya había sido muy claro en la necesidad de que el presidente respetara la prensa. “Confío en que el presidente Petro entiende la libertad de prensa como una institución democrática, pero su concepción sobre cierto sector del periodismo implica una posición confrontativa. No creo que eso tenga que ser así. Esa confrontación desgasta al periodismo y, por supuesto, al poder y puede terminar deslegitimándolo. Por lo que es un llamado de atención a entender y respetar el periodismo en términos generales, más allá de la particularidad de los mensajes que han sido decenas, no solo en Twitter, sino en sus discursos y entrevistas, donde habla de un relato periodístico propio y generaliza a medios de comunicación, lo que él no está llamado a hacer”, dijo.