¿Es verdad que el Ejército abandonó a la familia de uno de los soldados asesinados en el Cauca?; esto respondió la institución

Diferentes versiones se conocieron en los últimos días sobre el supuesto abandono del Ejército Nacional a la familia del soldado Luis Armando Vélez Moreno, uno de los seis uniformados que fueron asesinados el pasado martes en la madrugada en la vereda Munchique, del municipio de Buenos Aires (Cauca).

De acuerdo con el informe oficial del Ejército, el hecho se registró a las 2:55 a.m. del pasado martes, cuando recibieron el reporte de hostigamiento y posterior ataque en el sector donde se encontraban. Sin misericordia, las disidencias de las Farc Jaime Martínez arremetieron contra los soldados con disparos de fusil, tatucos y granadas.

Luego de ocurridos los hechos, la madre y la hermana del soldado Vélez Moreno dieron algunas declaraciones en las que afirmaron no contar con los recursos necesarios para la sepultura del uniformado y dijeron que el Gobierno nacional y el Ejército tampoco les estaban colaborando.

“Mi hija viajó para Cali, al batallón, y le entregaron el cuerpo sin nada. No contamos con nada de apoyo. Nos ha tocado recolectar dinero con familiares y amigos para poder enterrarlo. No entendemos si él estaba prestando un servicio para el país, cómo no nos ayudan”, afirmó la madre del soldado en declaraciones reproducidas en varios medios. Y la hermana del uniformado, Yazni Suri Riascos, afirmó que solamente les habían dado un ataúd.

Este sábado se conoció en algunos medios de comunicación una respuesta del Ejército Nacional, el cual negó el supuesto abandono y manifestó que a la madre y a la hermana del soldado Vélez Moreno se les brindó apoyo psicosocial.

Adicionalmente, la institución castrense afirmó que la Armada Nacional acompañó las honras fúnebres del uniformado y que se tuvieron todos los elementos logísticos para que la velación del soldado se realizara normalmente.

De igual forma, se presentaron documentos de la funeraria y comprobantes de un auxilio de 680.000 pesos que se le habrían dado a la familia del soldado para las honras fúnebres.

Los detalles que contaron los sobrevivientes al presidente Petro

El grupo de soldados que sobrevivió a la sangrienta emboscada se reunió con el presidente Gustavo Petro en pasado martes. En el encuentro le relataron al mandatario el infierno que vivieron en medio del brutal ataque y cómo, de manera milagrosa, se salvaron.

SEMANA conoció detalles de ese encuentro entre el mandatario y los uniformados, el cual se dio en altas horas de la noche del martes 6 de diciembre. Uno de ellos denunció las precarias condiciones en las que se encontraban en esa zona rural del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, e indicaron que no tenían luz en el pueblo.

Otro de los soldados que sobrevivió a la emboscada se acercó al presidente Petro y le mostró la gorra de dotación con un agujero, el cual lo había hecho el paso de un proyectil que, por milímetros, no impactó su cabeza, situación que hubiera sido fulminante.

Además, le contaron al jefe de Estado que ellos sobrevivieron al ataque porque, en una primera incursión bélica de las disidencias, los soldados inmediatamente respondieron, situación que les permitió salir de área y refugiarse de las balas.

El presidente Petro, según pudo conocer SEMANA, dio la orden al comandante del Ejército de la zona para que salieran pronto los soldados que sobrevivieron al ataque de las disidencias de las Farc y que empiecen un proceso de recuperación.

Los uniformados recibirán un tratamiento sicológico con expertos en la materia para lograr que puedan estabilizarse ante el shock emocional que dejó el sangriento ataque y posteriormente saldrán unos días de vacaciones.

Cabe señalar que el presidente Gustavo Petro anunció ese miércoles que la táctica del Ejército Nacional en el departamento del Cauca debe cambiar en cuanto a la proporción entre el número de hombres que prestan su servicio militar y los soldados profesionales que hacen presencia en este territorio.