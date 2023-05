El exsenador asegura que si bien no es cierto lo dicho por el mandatario, el diseño institucional del país debe cambiar para mejorar la separación de poderes.

“Es verdad que el presidente de la República no es el jefe del fiscal general”: Gustavo Bolívar no está de acuerdo con Petro

Sorpresivamente, el exsenador Gustavo Bolívar no está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, quien dijo que es el “jefe” del fiscal general Francisco Barbosa. Al referirse a la polémica, el posible candidato a la Alcaldía de Bogotá agregó que el diseño institucional de Colombia no permite que haya separación de poderes.

“Es verdad que el presidente de la República no es el jefe del fiscal general de la Nación, pero esto abre una polémica muy conveniente en este momento porque una cosa es lo que dice la Constitución nacional, que en efecto prevé la separación de poderes y la autonomía de la rama legislativa, y otra muy distinta es lo que pasa en la realidad”, manifestó Bolívar.

De acuerdo con el exsenador, lo que realmente pasa es que el fiscal es un subordinado del presidente, por el hecho de que este presenta una terna a la Corte Suprema de Justicia.

“Este fiscal fue un servidor de Duque porque envía una terna para que la Corte Suprema de Justicia elija a su fiscal. Obviamente, no va a mandar a un enemigo, manda a tres amigos”, agregó el exsenador.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: guillermo torres-semana

Bolívar asegura que es un debate conveniente porque radicó un proyecto para independizar a la justicia del Ejecutivo. “Mientras el fiscal general sea elegido por el presidente en la práctica y mientras el contralor de la República y el procurador general sean elegidos por los congresistas, aquí no hay separación de poderes”, señaló.

Si quieren hablar de separación de poderes, ni el Presidente debería enviar la terna para elegir Fiscal, ni el procurador y el contralor seguir siendo elegidos por el Congreso.

La derecha que tanto critica, no apoya este proyecto que he presentado tres veces en el Congreso. pic.twitter.com/VJ004OSWG0 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 6, 2023

“Si queremos hablar sinceramente de lo que sucedió hoy con las declaraciones del presidente, pues tenemos que hacerlo desde el punto de vista objetivo. Esa derecha que critica la salida del presidente es la que se opone a que estos proyectos pasen en el Congreso. Siempre me los hundieron, esta ocasión fue porque no me lo quisieron agendar. Ahí está, a punto de hundirse nuevamente”, indicó el exsenador.

Su finalidad es que el fiscal, contralor y procurador sean escogidos por medio de un concurso de méritos, sin la intromisión de otras ramas del poder público: “Esta sí sería una manera real, objetiva, que funciona en la práctica y en la teoría, para que haya una separación de poderes”.

Finalmente, a pesar de lo dicho por el mandatario, dijo que lo conoce y que “jamás se le pasará por la mente insubordinar al sector de la justicia”.

Senador Gustavo Bolívar. - Foto: carlos julio martínez-semana

Sin embargo, insistió en que existe un mal diseño institucional y el presidente también aprovechará para poner a sus “amigos” en la terna.

“¿Ustedes creen que, cuando termine su mandato Barbosa, Petro va a poner a tres enemigos? No, va a poner a tres amigos y va a tener fiscal. Como lo tuvo Duque, como lo tuvo Santos y como lo tuvo Uribe. Eso no puede seguir sucediendo, ni con nosotros ni con los otros”, concluyó el exsenador.

La pelea Petro-Barbosa

El presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica en Colombia. Desde Salamanca (España) el mandatario colombiano le respondió al fiscal Francisco Barbosa, quien hace unas horas lanzó duras críticas en su contra.

Por esa razón, el mandatario colombiano fue consultado sobre esa postura y lanzó una frase que abrirá un debate en el país sobre la independencia judicial.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. - Foto: Fiscalía

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi período, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.