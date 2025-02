Esperanza Andrade se posesionará como senadora de la República, tras renuncia del conservador José Alfredo Marín

“La candidata no elegida que, según el orden de inscripción o votación obtenida, sigue en forma sucesiva y descendente en la lista del Partido Conservador Colombiano, es la doctora Esperanza Andrade Serrano”, dice el documento, firmado por José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral, en respuesta a Diego González, secretario general del Senado.

“Gratitud con la institución y las personas que hacen parte de ella; sin embargo, no son desconocidas las afectaciones que he tenido en mi salud y que hoy me llevan a apartarme de mi curul. En virtud de lo anterior, presento mi renuncia irrevocable a mi investidura como senador de la República, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 275 de la Ley 5a de 1992, a partir de la fecha”, se lee en la carta de renuncia, radicada ante la Mesa Directiva del Senado.