“¿Está dispuesta a censurar al presidente de nuevo?”: andanada de pullas de Gustavo Petro contra la Procuraduría

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter este miércoles, 11 de marzo, en contra de la Procuraduría. Lo hizo con una serie de mensajes que publicó en su cuenta personal de X.

En uno de ellos, el jefe de Estado lanzó un fuerte sablazo al Ministerio Público señalando que “mal hace en meterse en las elecciones presidenciales”.

La publicación se dio en respuesta a la petición que hizo la Procuraduría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tumbar el convenio entre el Gobierno Petro y Portugal para la producción de pasaportes.

“Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”, expresó el presidente Petro.

Y agregó: “Sé la reacción que estará esto, pero la idea de censurarme es para permitir que tomen el contrato de pasaportes y la empresa beneficiaria: Thomas Greg buscará devolver el favor en el escrutinio. Pasaportes no vuelven a Thomas Greg and Sons, así vuelvan los tiempos de Ordóñez (sic)”.

Pero ese no fue el único mensaje, ya que en otra publicación que hizo en X, también cuestionó a la Procuraduría porque solicitó que el presidente no hablara de un supuesto “fraude” sin las respectivas evidencias.

“¿Sin pruebas? ¿Está dispuesto a censurar al presidente de nuevo? He hablado de desacato de la Registraduría a la sentencia del Consejo de Estado del 2018 que obliga a tener un software del Estado. Hoy han tercerizado el preconteo y escrutinio privado y no es la Registraduría dueña del software. No permite auditarlo”, dijo.

Sumado a ello, manifestó: “Si no se permite auditarlo, no hay transparencia electoral, hay opacidad en los algoritmos. Y hoy hay una clara demostración de fraudes de jurados que se descubren en los escrutinios allí donde es posible abrir de nuevo las bolsas de votos”.

“Les solicito a los movimientos que tengan sus demandas por falsedad en los formularios allegarlos al Tribunal de Cundinamarca como pruebas de fraude de jurados. Los señores de Thomas Greg and Sons, que no sueñen con censurar al presidente”, puntualizó el mandatario colombiano por medio de su cuenta personal de X.