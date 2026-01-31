A cinco semanas de las elecciones legislativas, en la Alianza Verde estalló una crisis interna que pondría en riesgo la lista a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. SEMANA conoció que Gloria Liliana Rodríguez Valencia, quien lideraba ese bloque, presentó su renuncia ante la Registraduría.

Rodríguez Valencia, cercana al ala petrista del partido político, se acercó este 30 de enero a las instalaciones del órgano electoral para notificar su retiro de la competencia. Con esa decisión, se sospecha que la lista podría ser invalidada porque no se podría modificar en esta fecha e incumpliría con la cuota de género.

En un documento de la Registraduría se reseñó: “Se hizo presente la señora Gloria Liliana Rodríguez Valencia con el fin de hacer presentación personal de la renuncia de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido político Alianza Verde en el renglón 101”.

En esa organización hay serias dudas sobre la legalidad de la lista. Aunque se sugiere modificarla, los plazos electorales ya se cumplieron y se abre un gran debate jurídico a pocas semanas de la elección.

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara. Foto: Prensa Gloria Liliana Rodríguez.

Así las cosas, hasta hoy, cuatro hombres y dos mujeres buscan el respaldo de los habitantes de Cundinamarca para llegar a la Cámara de Representantes de la mano de los verdes: Julio Mario Vásquez Ochoa, Jhon Jairo Hortúa Villalba, Angélica Viviana Sáenz Cruz, Laura Camila Vásquez Beltrán y Wilson García Fajardo.

SEMANA contactó a Gloria Liliana Rodríguez Valencia para conocer sus argumentos sobre su retiro de la lista, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este artículo.

Fuentes enteradas de su situación describieron que, posiblemente, su renuncia estaría motivada por los enfrentamientos que tienen lugar dentro de la Alianza Verde, especialmente entre los de la línea cercana al proyecto político de Gustavo Petro. Hay tensión entre las directivas y los militantes por su decisión.