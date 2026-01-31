Política

Estalla crisis en la Alianza Verde en Cundinamarca; renunció la cabeza de lista a la Cámara

Hay dudas jurídicas porque ya no podría haber modificaciones en los aspirantes a esa corporación por el departamento.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 8:58 p. m.
Votaciones y Alianza Verde. Imágenes de referencia.
A cinco semanas de las elecciones legislativas, en la Alianza Verde estalló una crisis interna que pondría en riesgo la lista a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. SEMANA conoció que Gloria Liliana Rodríguez Valencia, quien lideraba ese bloque, presentó su renuncia ante la Registraduría.

Rodríguez Valencia, cercana al ala petrista del partido político, se acercó este 30 de enero a las instalaciones del órgano electoral para notificar su retiro de la competencia. Con esa decisión, se sospecha que la lista podría ser invalidada porque no se podría modificar en esta fecha e incumpliría con la cuota de género.

Partido Alianza Verde anuncia que no irá a una consulta interpartidista en marzo, estas son las opciones que tienen

En un documento de la Registraduría se reseñó: “Se hizo presente la señora Gloria Liliana Rodríguez Valencia con el fin de hacer presentación personal de la renuncia de su candidatura a la Cámara de Representantes por el partido político Alianza Verde en el renglón 101”.

En esa organización hay serias dudas sobre la legalidad de la lista. Aunque se sugiere modificarla, los plazos electorales ya se cumplieron y se abre un gran debate jurídico a pocas semanas de la elección.

