“Estar de segundón detrás de EE. UU. queda en el pasado”, dijo Petro y remató: “Con Xi Jinping he encontrado un aliado”

“Y esto ya ha pasado por miles. Es, entonces, indudablemente, un mundo inseguro y tiende a empeorar, digamos. Esa migración sur-norte tiene una explicación y es la pobreza del sur. Ahora, si hubiese progreso en el sur, no hay migración en el norte. Pero si pensamos en el desarrollo del sur y entre civilizaciones, siempre será la seguridad del mundo, no las bombas que caen sobre Gaza”, anotó el presidente Petro.

Entre tanto, destapó cómo deja la relación entre Colombia y China, luego de adelantar esa agenda de trabajo en donde firmó el plan de cooperación para ingresar a la polémica Ruta de la Seda: “Bueno, lo he visto dos veces y me lo he encontrado en varias reuniones multilaterales de diversos tipos. Yo he visto en el presidente chino, siempre, algo aparte para mí, leía algo”.