Estas son las preocupantes alertas que genera la reforma a la educación que propone el Gobierno Petro, según un análisis de la exministra María Victoria Angulo

Continuando con la reflexión sobre las propuestas de reformas educativas, en especial la reforma a la Ley 30, hay aspectos destacados que merecen atención. Se resalta la propuesta de calcular los aportes anuales al sistema, en función del índice de costos del sector. No obstante, aún no se esclarecen las proyecciones financieras, lo que plantea dudas sobre el impacto fiscal del proyecto. Parece más de los programas del gobierno actual, que de la visión integral de la ley. Además, no se explican cómo se distribuirán los nuevos recursos, salvo una referencia a indicadores de equidad interinstitucional, que no se desarrollan en el texto.