Abelardo De La Espriella sigue conformando el equipo que le acompañará en la Presidencia de la República. El presidente electo anunció que Valerie Lafaurie García será la consejera para las regiones de la Casa de Nariño, rol desde el que tiene la misión de coordinar la relación entre el Gobierno nacional y los entes territoriales.

Lafaurie es comunicadora social, especialista en Marketing y magíster Marketing Político y Estrategias de Campaña, programas que estudió en la Universidad Javeriana, la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Externado de Colombia, respectivamente.

La barranquillera Valerie Lafaurie García será la consejera presidencial para las regiones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

En su hoja de vida documenta su paso por TransMilenio, la Secretaría Social de Bogotá, el Ministerio del Interior, y ocupó la Gerencia de Asuntos corporativos y Sostenibilidad en una empresa privada.

El nombramiento de Lafaurie se conoció en el marco de la primera jornada de empalme regional que lideró el mandatario electo desde Cúcuta, capital de Norte de Santander. Es la primera vez que un jefe de Estado electo decide recorrer el país para encontrarse con las autoridades locales y conocer desde sus mismos relatos cuáles son las necesidades de los territorios.

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Precisamente, como consejera para las regiones Lafaurie tendrá la misión de mantener la interlocución de la Casa de Nariño con los alcaldes y gobernadores, uno de los asuntos que será prioridad del nuevo gobierno, en el que De La Espriella prometió gobernar desde los territorios.

El senador Andrés Forero afirmó que “Valerie es una mujer honesta y trabajadora y estoy seguro que la va a sacar del estadio”. Con su designación se siguen conociendo los nombres de quiénes llevarán las riendas del pode